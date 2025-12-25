Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II поздравили с 48-летием со дня интронизации

Представители «Грузинской мечты» поздравляют Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с 48-летием со дня интронизации. В письменном поздравлении почётного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили говорится:

«Неоценим вклад Святейшего в дело укрепления единства грузинского народа, христианства и государственности. Несмотря на многочисленные испытания, уже почти полвека Илия II достойно несёт тяжёлый крест духовного отца нации. От своего имени и от имени моей супруги Екатерины Хведелидзе поздравляю Патриарха с юбилеем интронизации и желаю ему здоровья и бодрости, чтобы ещё многие годы он трудился во имя укрепления православных ценностей».

Поздравил Католикос-Патриарха и грузинский премьер. В социальных сетях Ираклий Кобахидзе написал:

« Почти полвека Католикос-Патриарх всей Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II, как духовный отец нации, ведет нашу страну вперед. Его вклад в укрепление духовности, веры и сеяние добра в Грузии неоценим. Желаю ему крепкого здоровья и сил для дальнейшего укрепления православных ценностей Грузинской Православной Церкви и нашей нации».

С поздравлениями к Илие II обратился и президент, легитимность которого не признает оппозиция и значительная часть общественности, Михаил Кавелашвили. Также в социальных сетях он написал:

«Последние полвека для нашей страны были наполнены величайшими вызовами и испытаниями, и, к счастью, грузинский народ прошёл этот сложнейший период под духовным руководством Илии II. Вклад Его Святейшества в современную историю Грузии неизмеримо велик. Его мудрость, поданный нам пример прощения и примирения, безграничная любовь к Господу и Родине принесли нашей стране множество благ. С огромной любовью и уважением поздравляю нашего дорогого Католикоса-Патриарха с сегодняшним днём и желаю ему долгих лет жизни и здоровья во имя укрепления нашего народа, Родины и Матери-Церкви».

Интронизация Илии II, Католикоса-Патриарха всея Грузии, состоялась 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели, с тех пор эта дата ежегодно отмечается Грузинской Православной Церковью.