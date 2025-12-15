В Грузии архимандриту, поддерживающему протесты, приостановили право на богослужение

Архимандриту Дорофею (Курашвили), поддерживающему проевропейские протесты в Грузии, приостановили право на священнослужение. Соответствующее решение принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

«Священнослужителю кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси, архимандриту Дорофею (Курашвили), за неоднократные нарушения церковно-канонической этики, несмотря на предупреждения, на основании 55-го апостольского правила, приостановить право на совершение священнодействий», — говорится в приказе № 105.

В 55-м апостольском правиле, на которое ссылается церковная власть, говорится, что клирик, оскорбляющий епископа, подлежит церковному наказанию; правило содержит отсылку к библейскому предписанию «начальника народа твоего не поноси».

До приостановки права на богослужение архимандрит Дорофей был освобождён от должности настоятеля храма и переведён в собор Святой Троицы в Тбилиси. Причиной стали его публичные заявления.

Тогда епархиальная комиссия пришла к выводу о наличии дисциплинарных и нравственных нарушений со стороны Дорофея Курашвили, включая «клеветнические, а также иные действия, не соответствующие поведению священника и монаха».

Дорофей Курашвили поддерживает задержанных на антиправительственных акциях демонстрантов и проевропейское протестное движение. В своих проповедях и публичных выступлениях он неоднократно критиковал действия правящей команды. На заседании 16-й епархиальной комиссии, на которое архимандрит не явился, ему было объявлено «строгое предупреждение».

Поддержку архимандриту выразила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Решение Патриархии позорит Грузинскую церковь и её многовековую борьбу за свободу и независимость. Никогда не поверю, что патриарх согласен с несправедливостью», — написала Зурабишвили в социальной сети. Позднее она также вышла на акцию у парламента Грузии в поддержку священнослужителя.