Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Кавелашвили помиловал 159 заключённых «исходя из принципов гуманизма и госинтересов»

Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили по случаю праздника Крещения Господня помиловал 159 заключённых, однако их личности на данный момент неизвестны. Это решение администрация грузинского президента опубликовала в 22:30 по тбилисскому времени.

Согласно информации, распространённой администрацией, использование Кавелашвили «предоставленного ему Конституцией эксклюзивного полномочия основывается на принципе гуманизма и государственных интересах».

Сегодня с утра у тюрем в Рустави и Глдани акт помилования ожидают родственники и сторонники проевропейских демонстрантов, осуждённых после участия в акциях протеста по различным обвинениям. Однако, как они отмечают, надежда почти нулевая.

Лидеры партии «Грузинская мечта» заявляли, что Кавелашвили должен помиловать тех, кто признаёт вину и выражает раскаяние.

Форум

XS
SM
MD
LG