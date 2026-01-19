Михаил Кавелашвили по случаю праздника Крещения Господня помиловал 159 заключённых, однако их личности на данный момент неизвестны. Это решение администрация грузинского президента опубликовала в 22:30 по тбилисскому времени.

Согласно информации, распространённой администрацией, использование Кавелашвили «предоставленного ему Конституцией эксклюзивного полномочия основывается на принципе гуманизма и государственных интересах».

Сегодня с утра у тюрем в Рустави и Глдани акт помилования ожидают родственники и сторонники проевропейских демонстрантов, осуждённых после участия в акциях протеста по различным обвинениям. Однако, как они отмечают, надежда почти нулевая.

Лидеры партии «Грузинская мечта» заявляли, что Кавелашвили должен помиловать тех, кто признаёт вину и выражает раскаяние.