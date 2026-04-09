Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает авиарейсы Астана–Батуми-Астана

Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan добавляет ещё одно направление в Грузию, сообщает Агентство гражданской авиации. Согласно заявке, представленной в ведомство, в летнем навигационном сезоне 2026 года авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Астана – Батуми – Астана с 2 июня по 29 августа с частотой 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Агентство гражданской авиации выдало авиакомпании разрешение на выполнение рейсов 7 апреля. На сегодняшний день между Грузией и Республикой Казахстан рейсы выполняют авиакомпании Air Astana, SCAT Airlines и FlyArystan – в общей сложности 17 рейсов в неделю.

Согласно представленным авиакомпаниями расписаниям, в пиковый период летнего навигационного сезона частота рейсов между двумя странами увеличится до 42.

FlyArystan – казахстанский лоукостер, являющийся на 100% дочерней компанией группы компаний Air Astana. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети и располагает современным авиапарком самолетов Airbus A320.