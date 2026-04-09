Red Wings будет летать в Грузию из 15 российских городов

Российская авиакомпания Red Wings заявила о начале продажи билетов на прямые рейсы в Батуми из шести российских городов — Тюмени, Саратова, Перми, Волгограда, Оренбурга и Челябинска. Полёты будут выполняться в рамках летнего расписания 2026 года с июня по октябрь, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Дополнительно с 8 июня Red Wings возобновляет рейсы по маршруту Нижний Новгород — Батуми, а также увеличивает количество рейсов между Сочи и Батуми на период летнего сезона с мая по сентябрь.

«С запуском новых направлений Red Wings будет летать в Грузию в общей сложности из 15 российских городов. Помимо новых маршрутов, прямые рейсы в Батуми выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы и Краснодара», — говорится в сообщении российской авиакомпании.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено решением президента РФ Владимира Путина 19 мая 2023 года. Рейсы выполняют российские компании Azimuth, Red Wings и грузинская Georgian Airways.

Полёты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси осуществляют российские авиакомпании, не находящиеся под западными санкциями.

Что касается подсанкционных авиаперевозчиков, они летают из России в самопровозглашённую республику Абхазия. В Росавиации ранее сообщили, что в прошлом году в Сухуми рейсы выполнялись из четырёх городов РФ, в этом году запланировано восемь.