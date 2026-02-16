Новая концепция «один город – один факультет», предложенная «Грузинской мечтой» в рамках реформы образования, вызвала протесты учащихся и лекторов в ряде вузов. Многие критики инициативы считают, что таким образом власти пытаются не просто сократить учебные программы определенных университетов и количество абитуриентов, а значит и финансов, но и лишить академической свободы.

Что вы думаете о концепции «один город – один факультет» и решении «Грузинской мечты» сократить часть программ в некоторых вузах?

Тенгиз: «По моему мнению, «Грузинская мечта» желает контролировать все сферы в стране. Понятно было, что в основном в протесте участвуют студенты – молодое поколение, которое не желает, чтобы в стране была диктатура, не желает пророссийской власти. Иванишвили решил, что возьмет под контроль университеты. Это выглядит как реформа образования, но сокращение учебных программ – это увольнение неугодных олигарху лекторов, которые не согласились ему подчиниться и поддерживают протестующую молодежь. Что же касается качества образования – все знают, что у нас лучшие университеты на Кавказе».

Бека: «Исходя из того, что все в Грузии говорили о том, что местная система образования нуждается в реформах, я не думаю, что сейчас делается что-то ужасное. Даже оппозиция раньше жаловалась на то, что наши вузы не подготавливают качественных специалистов и что студенты уезжают на учебу зарубеж, а сейчас, когда им предложили всё изменить, они жалуются на то, что студентам не дают свободы. Это ложь! Сокращение учебных программ необходимо для того, чтобы в университетах не дублировались факультеты. А учитывая тот факт, что вузы полностью будет финансировать государство – это позволит экономить финансы и вкладывать их более важные проекты. Меньше всего во время представления этой реформы думали об оппозиционно настроенных студентах».

Мариам: «Никакой разницы в том, сколько факультетов будет у того или иного университета, нет. Я имею в виду, что чем больше факультетов, тем лучше, пусть они дублируются, пусть программы повторяются – это очень хорошо. Это создает конкуренцию, которая, в свою очередь, повышает качество образования. Это также дает студентам право выбора – поступать в один или в другой университет. Некоторым вузам больше сотни лет, за эти годы там сформировались свои традиции, программы. И вот только «Грузинской мечте» пришло в голову, что нужно всё позакрывать, чтобы образование стало более качественным. Логики в этом нет совершенно никакой, а может они хотят, чтобы вся Грузия стала как их Кавелашвили. У молодежи должна быть возможность учиться на любом факультете, в любом городе».

Ираклий: «Как бы то ни было, все эти изменения просуществуют недолго. Все эти запреты, сокращения, попытки уничтожить образование в стране – это действия «Грузинской мечты», направленные против населения страны. Они уничтожают целые университеты и говорят, что это делается во благо. Неужели существует кто-то, кто в это может поверить? Это как попытаться запретить религию в стране и сказать, что это нужно для развития. Преступный режим пытается подчинить студентов и лекторов и,, возможно это им удастся на время, но скоро справедливость восторжествует, народ вернет власть и им придётся нести за всё ответ».

Элисо: «Для меня важнейшей проблемой остается уровень образования в стране. Наши университеты не выпускают специалистов такого уровня, как другие развитые страны. Да, я считаю, что в системе образования необходимо проводить реформы. Однако я не совсем понимаю, как сокращение числа факультетов этому поможет. И почему они хотели объединить два совершенно разных и важнейших университета страны? Мне кажется, что советчикам «Грузинской мечты» самим не хватает образованности. Я рада, что власти отказались от объединения ТГУ и ГТУ, но думаю, что было бы неправильно и избавляться от факультетов, которые в разных университетах существуют годами».

Арсен: «Очень помешает системе образования сокращение программ в вузах. Может быть в какой-нибудь другой стране концепция «один город – один факультет» и сработала бы, но не в Грузии. Здесь все хотят учиться в Тбилиси, все едут сюда поступать. Если же власти хотят, чтобы было иначе, пусть начнут с самих городов. Пусть развивают другие города, не только Кутаиси и Батуми, чтобы у абитуриентов возникало желание поступать там в вузы. Только после этого можно начать думать о какой-то концепции, как мне кажется».

Дато: «Обязательную форму пока не ввели в вузах, но, наверное, скоро и до этого додумаются в «Грузинской мечте», тогда все будут похожи друг на друга и мыслить одинаково, поскольку заработают их «заводы по производству «коцев»». Такими станут наши вузы, если им позволить сокращать программы и уничтожать университеты. Больше им ни для чего не нужна эта реформа».

Подписывайтесь на нас в соцсетях