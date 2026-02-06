Решение об объединении двух ведущих университетов Грузии власти объясняют заботой о будущем инженерного образования и «исправлением исторической ошибки». Однако за апелляциями к прошлому и статистике — сопротивление студентов и профессуры растет, власть обвиняют в манипуляции статистикой и попытки лишить университеты академической автономии.

Аргумент власти: инженеров нет, система не работает

«Сохрани ГТУ», «ГТУ защитят студенты» — с такими плакатами продолжается акция протеста во дворе Грузинского технического университета. С 29 января, когда стало известно о намерении правительства объединить два ведущих вуза страны — ТГУ и ГТУ, протесты не прекращаются. Впрочем, массовыми их назвать пока нельзя: недовольство разделяют многие, но на улицы выходят лишь десятки человек.

Хотя ректоры обоих университетов утверждают, что окончательное решение еще не принято и обсуждения впереди, протестующие убеждены — вопрос решен. При этом они настаивают на необходимости учитывать позицию университетского сообщества и более чем вековую историю Технического университета.

Именно обращение к истории стало ключевым элементом риторики властей. В целом позиция правительства строится на двух аргументах — историческом и статистическом.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе напоминает, что Политехнический институт изначально создавался как часть Тбилисского государственного университета, а затем был искусственно отделен.

«Он создавался как один из факультетов, и эту ситуацию необходимо восстановить. Восстановить так, как это задумал Иване Джавахишвили. В свое время у него не было возможности заботиться о развитии университета: ректоры, назначенные по большевистской линии, заменили Иване Джавахишвили на посту ректора, и после этого все пошло не так», — говорит премьер.

Таким образом, реформа представляется не как эксперимент, а как возвращение к норме, нарушенной политическими решениями прошлого.

Тбилисский политехнический институт был основан в 1917 году. После советизации Грузии, в 1921 году, институт был объявлен государственным учреждением. В 1928 году к нему присоединился политехнический факультет Тбилисского государственного университета. В результате этого объединения учебное заведение получило название Грузинский государственный политехнический институт. В конце 1990-х годов институт был преобразован в технический университет, где начались реформы, направленные на адаптацию к европейской системе образования, демократизацию и автономию.

Второй аргумент правительства — статистика. По словам премьер-министра, сегодня лишь 43% образовательных программ ГТУ относятся к техническим, а доля студентов инженерных специальностей в стране составляет лишь 10%.

«Технические направления должны быть в приоритете. Сегодня ситуация крайне проблемная. Если посмотреть на выпускников в сфере строительства, инженерии и других смежных областей, ежегодно их число составляет максимум 500 человек. И государственный, и частный сектор сталкиваются с серьезными трудностями, но нам говорят, что ничего менять не нужно. Конечно, это необходимо исправлять», — подчеркнул глава правительства.

В этой логике объединение университетов преподносится как способ спасти инженерное образование, сделав его приоритетным направлением внутри крупного университета.

«Если техническое направление останется падчерицей в Грузинском техническом университете, ситуацию уже ничто не спасет», — резюмирует Кобахидзе.

Реформа без обоснований

Представители академического сообщества утверждают, что объединение университетов не подкреплено ни исследованиями, ни какими-либо академическими обоснованиями.

Профессор ГТУ Манана Николаишвили говорит о некорректных данных, которыми, по ее словам, оперирует правительство.

«Сегодня в Техническом университете обучаются 21 567 активных студентов. Кроме того, 1 489 иностранных студентов. У премьер-министра неверные данные, и я не знаю, кто их ему предоставил. Что касается гуманитарных направлений, то там всего 31 программа, всего программ — 174. То есть речь идет о 18%, тогда как 82% — это инженерные и технологические программы. Откуда взялись другие проценты?», — задается вопросом профессор в интервью «ТВ Пирвели».

Профессор Университета Ильи Давид Дарчиашвили характеризует происходящее как управление «путем выкручивания рук». По его словам, чем свободнее человек в «возможности знакомиться с разными типами школ», тем выше шанс создания образованного общества.

«Мы вновь возвращаемся к советской закрытой системе. Хочу обратиться к оппонентам: «Печь хлеб — дело пекаря». В высшем образовании, когда у академических советов и профессорского состава ничего не спрашивают, это показывает, насколько плачевно состояние системы, которая в любой стране должна быть объектом бережного отношения», — говорит он в передаче PalitraNews.

При этом Дарчиашвили подчеркивает, что само по себе объединение университетов не является чем-то недопустимым: в Европе такие процессы действительно существуют. Однако ключевыми условиями там являются время, вовлеченность университетского сообщества и финансовая поддержка. В случае Грузии же, по его словам, речь идет об административном решении, принятом сверху и в ускоренном порядке.

«По политическим или финансовым прихотям разрушают то, чему поколения посвятили свою жизнь», — заключает профессор.

Автономия как красная линия

Особое раздражение у академического сообщества вызывает способ проведения предлагаемой реформы. Консультаций с ними до объявления инициативы не проводилось.

2 февраля ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушия провел встречу с членами Академического совета и Сената. В тот день в университете были введены усиленные меры безопасности: журналистов и протестующих студентов в здание не пустили.

Профессор университета Кетеван Хускивадзе, присутствовавшая на заседании, отмечает, что у нее сложилось впечатление, будто главной задачей ректора было «успокоить» университетское сообщество.

«Он прямо сказал, что у нас все будет хорошо, что с Техническим университетом тоже все в порядке, более того — технические направления якобы будут даже усилены. При этом об автономии не было сказано ни слова, этот вопрос он вообще не затронул. В то же время ректор утверждал, что с юридической точки зрения все оправдано, несмотря на то, что Конституция прямо гарантирует защиту академической свободы и автономии университетов.

На эти противоречия ответа, разумеется, не последовало. Да и говорить об этом было неудобно, поскольку тогда стало бы очевидно, что происходящее является частью той политики, которую сегодня в Грузии реализует российский режим», — заявила Хускивадзе в интервью грузинской службе Радио Свобода.

По итогам встречи ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушия заявил о необходимости «продолжения диалога в академическом пространстве». По мнению профессора Университета Ильи Давида Дарчиашвили, даже подобные формулировки выдают внутреннее напряжение внутри системы.

«Даже в таких заявлениях, когда он говорит, что «разговор нужно продолжить» и «необходимо узнать мнение факультетов», чувствуется внутренний дискомфорт, какие бы провластные высказывания ими не делались. Система недовольна в целом, независимо от того, как именно отдельные профессора это выражают. Судя по всему, на ректоров оказывается особенно сильное давление, и влияние властных верхов по ряду причин проявляется особенно жестко», — отметил Дарчиашвили.

Позиция университетов

В органах университетского управления - практически полное единодушие. 4 февраля Сенат Тбилисского государственного университета принял протокол, в котором объединение признано необоснованным и нецелесообразным.

В документе подчеркивается, что в долгосрочной перспективе такое решение приведет к управленческим трудностям и снижению качества образования, а также повлечет за собой неизбежные сокращения академического и административного персонала. При этом министр образования настаивает, что никаких сокращений не планируется.

«На сегодняшний день ни одна институция не представила результатов конкретных исследований или иных обоснований, подтверждающих, что объединение этих двух университетов приведет к повышению качества образования и научных исследований либо окажет какой-либо иной положительный эффект», — говорится в заявлении Сената.

Схожую позицию занял и Грузинский технический университет. Его Академический совет заявил, что любая реорганизация, осуществляемая без участия университетских органов управления, является ограничением автономии, гарантированной статьей 27 Конституции Грузии.

Часть 3 статьи 27 Конституции Грузии: Академическая свобода и автономия высших образовательных учреждений обеспечиваются.

«Академический совет Грузинского технического университета не соглашается с ограничением автономии университета в любой форме. <…>. Мы обращаемся к правительству Грузии и Министерству образования с просьбой приостановить процесс принятия и издания подзаконных нормативных актов до проведения всестороннего исследования потребностей, реального и содержательного обсуждения в рамках университетского сообщества и получения согласия коллегиальных органов управления университета», — говорится в заявлении.

При этом оба университета подчеркивают, что не выступают против реформ как таковых, однако поддерживают лишь те изменения, которые направлены на повышение качества образования, и настаивают на диалоге и уважении к институциональной автономии вузов.

В 18:00 в Министерстве образования проходит первая встреча министра образования Гиви Миканадзе с профессорами обоих университетов. Одновременно с переговорами во дворе здания министерства продолжается акция протеста. До начала встречи представители университетов заявили журналистам, что в случае, если власти прислушаются к аргументам профессорского сообщества, решение должно быть пересмотрено. В противном случае, по их словам, власти «получат множество разъяренных граждан».

