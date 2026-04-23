Кобахидзе анонсирует новости по порту Анаклия

Лидер «Грузинской мечты», премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о визите министра экономики Мариам Квривишвили в Пекин, возможных изменениях в соглашении о свободной торговле с Китаем, а также о ситуации вокруг проекта порта Анаклия.

Согласно информации, распространенной Министерством экономики в связи с визитом Квривишвили, запланировано подписание протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем. Как сказал Кобахидзе, «переговоры ведутся о расширении сферы действия соглашения, в связи с чем состоятся конкретные консультации». По его словам, «визит министра экономики в Китай дополнительно будет способствовать развитию торговли между странами». Что касается того, какие именно изменения предусматривает документ, Кобахидзе заявил, что «эта конкретика будет уточнена после завершения переговоров».

Действующее с 2018 года Соглашение о свободной торговле обеспечило беспошлинный доступ грузинской продукции на китайский рынок.

С 2023 года между странами установлено стратегическое партнерство.

Китай проявляет большой интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту — в 2025 году перевозки по нему выросли на 71%.

Переговоры по порту Анаклия

Ираклий Кобахидзе пояснил, что «разговор будет идти по всем темам, в том числе и по Анаклии». «Это, естественно, также является одной из целей визита, переговоры продолжаются». По словам премьера, следует «подождать развития событий», и «в ближайшем будущем появятся новости в связи с портом Анаклия».

Оппозиционер, бывший депутат от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе незадолго до этого заявлял, что среди причин затягивания оформления договора — требования китайской стороны. В их числе — гарантии того, что порты Батуми и Поти не будут расширяться, а в случае недостаточного грузооборота в Анаклии убытки возместит правительство Грузии.

Контекст

Строительство глубоководного порта Анаклия откладывалось несколько раз. Предполагалось, что первое судно войдет в порт еще в 2020 году — в тот же год, когда правительство «Грузинской мечты» расторгло соглашение с «Консорциумом развития Анаклии», подписанное в 2016-м. Консорциум был основан международными компаниями, в том числе американской Conti International LLC. Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд, а грузооборот к 2030 году должен был составить 14 млн тонн.

Официальной причиной разрыва контракта власти назвали невыполнение обязательств, тогда как сам консорциум обвинял государство в создании искусственных препятствий. Впоследствии правительство выиграло два арбитражных спора по этому делу. Основатели консорциума — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — в настоящее время возглавляют оппозиционную партию «Лело».

После расторжения соглашения государство заявило о намерении строить порт за счет собственных средств, оставив потенциальному инвестору до 49% доли. Позднее правительство Грузии сообщило, что новыми инвесторами порта Анаклия станут China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур) с субподрядчиками — China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International. Однако контракт с ними до сих пор не заключен. Тендер на строительство морской инфраструктуры выиграла бельгийская компания Jan De Nul.

В экспертных дискуссиях о затягивании проекта превалирует мнение, что власти «Грузинской мечты» проявляют осторожность, поскольку передача стратегического объекта китайской компании является принципиальным вопросом для США.

В апреле 2025 года в заявлении Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) подчеркивалось: если порт Анаклия окажется под контролем КНР, это станет уступкой стратегического актива правительству страны, которая не разделяет демократические ценности и не признает трансатлантическую архитектуру безопасности. В сентябре 2025 года на слушаниях по Грузии в той же комиссии было отмечено, что сближение «Грузинской мечты» с Россией, Ираном и Китаем противоречит политике президента Дональда Трампа.

Заявление Джо Уилсона

16 апреля в интервью Радио Свобода конгрессмен-республиканец, сопредседатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон отметил, что Грузия остается стратегически важной страной на Южном Кавказе, вокруг которой растет геополитическая конкуренция. Уилсон указывает на усиливающееся влияние Китая и России, особенно в контексте порта Анаклия. По его словам, для Вашингтона критически важно, чтобы подобные проекты не оказались под контролем авторитарных сил.

На вопрос о том, есть ли у США рычаги для сдерживания амбиций Пекина в регионе, Джо Уилсон ответил утвердительно. По его мнению, «дипломатические, экономические и политические инструменты — все они могут быть эффективными». «Главная цель — не конфронтация, а обеспечение того, чтобы важные активы оставались независимыми и открытыми. Тот же подход может быть использован и в Грузии, чтобы не допустить попадания критической инфраструктуры под контроль внешних сил», — резюмировал Уилсон.

