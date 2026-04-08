Глава правительства Ираклий Кобахидзе заявил о пересмотре договора о строительстве глубоководного порта Анаклия, которое возобновится ускоренными темпами. По его словам, на этом государство сэкономит более 52 млн долларов США. Такие заявления от представителей правительства «Грузинской мечты» слышны с 2020 года, напомнили в оппозиции, которая обвинила власти в очередной лжи.

Новость, связанную со строительством глубоководного порта Анаклия, премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил в ключе усилий его кабинета оптимизировать государственные расходы и в то же время обязательно довести до конца все важные инфраструктурные проекты. А в них особое значение занимает строительств глубоководного порта Анаклия.

«Наряду с другими соглашениями мы также пересмотрели договор, связанный с углублением глубоководного порта Анаклия и строительством волноломов, первоначальная стоимость которого составляла 203,9 млрд долларов. Также мы пересмотрели контракт с компанией по надзору (за строительством), в результате чего стоимость проекта сократилась более чем на 25%. Конкретнее, стоимость проекта сократилась на 52,5 млн долларов. В ближайшие дни строительный процесс в Анаклии активно возобновится с гораздо меньшими затратами».

Пообещав все начатые дела довести до конца с большой ответственностью и минимальными бюджетными расходами, Кобахидзе на сегодняшнем заседание правительства лично поблагодарил министра экономики Мариам Квривишвили и ее команду за существенную экономию средств.

Об ударных темпах начала строительства порта сообщила и сама министр экономики Мариам Квривишвили.

«В ближайшие несколько дней непосредственно на территории Анаклии начнутся активные строительные работы. Анаклия важна не только для нашей страны, но и для всех наших партнеров, которые вовлечены в проект «среднего коридора». Запустив глубоководный порт Анаклия, мы продолжим оставаться важным партнером в контексте «среднего коридора», и чтобы Грузия продолжила принимать еще больше грузов и перенаправлять их в сторону Европы и в других направлениях», - заверила министр Квривишвили.

Это не первый случай, когда Ираклий Кобахидзе анонсирует скорое завершение строительства первой фазы порта Анаклия. Это должно произойти не позднее 2029 года. Говорил об этом Кобахидзе еще летом прошлого года во время выступления в парламенте. Он обещал, что на первом этапе будет инвестировано 600 миллионов долларов, а после завершения строительства порт будет обслуживать более 600 000 контейнеров в год.

О том, что в порт Анаклия первые корабли должны были прибыть еще в 2020 году, напомнил генсек партии «Сильная Грузия - Лело» Ираклий Купрадзе. У партийных лидеров «Лело» - Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, непростые отношения к этому проекту. Изначально построить этот порт вместе с американскими партнерами должен был их консорциум. Но, как утверждал Хазарадзе, правительство «Грузинской мечты» всячески препятствовало этому и в конечном счете аннулировало контракт. Примечательно, что Хазарадзе и его компаньоны проиграли два иска, которые подали в международные арбитражные суды против правительства, в связи с этим делом. Тем не менее в партии бывших банкиров Хазарадзе и Джапаридзе продолжают пристально следить за действиями власти вокруг порта Анаклия.

«Так называемый премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил безапелляционные расчеты и манипулировал финансовыми показателями. Это очередная ложь и введение в заблуждение наших граждан», - заявил в ответ на сегодняшнее сообщение Кобахидзе генсек «Лело» Ираклий Купрадзе. Он уверен, что таким образом правительство «Грузинской мечты» отреагировало на их вчерашнюю инициативу - присвоить глубоководному порту Анаклия имя президента США Дональда Трампа. И сделать его вратами «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

«В действительности правительство Иванишвили ничего не делает для развития порта Анаклия. В бюджете на 2026 год, который был утвержден заранее, финансирование проекта порта Анаклия в ноябре сократили на 100 миллионов. Сегодня они предлагают нам новые непонятные расчеты и пытаются ввести в заблуждение граждан Грузии, манипулируя цифрами, пропагандой и ложью. Это свидетельствует о том, что «Грузинская мечта» и Иванишвили с самого начала имели неверные расчеты. Это некомпетентность разоблачение «Грузинской мечты», которая не хочет доводить порт Анаклия до конца», - заявил Ираклий Купрадзе.

По мнению оппозиционера, порт Анаклия должен стать стратегическим объектом и проектом номер один в государственных интересах Грузии. Ведущую роль должны играть американские и трансатлантические финансовые институты. И в проекте не должно быть государственных интересов России и Китая.

На данном этапе дноуглубительные работы в Анаклия выполняет бельгийская компания Jan De Nul на основании контракта, подписанного летом 2024 года. Кто же является главным инвестором строительства порта Анаклия с 49% доли, остается неизвестным. Ранее правительство Грузии сообщало, что новыми инвесторами порта Анаклия станут китайская и сингапурская корпорации. Однако контракт с ними до сих пор не заключён.

Есть предположение, что «Грузинская мечта» приостановила этот процесс, чтобы оставить себе предмет торга в попытках наладить отношения с США, поскольку Вашингтон критиковал Тбилиси за решение передать долю в проекте китайской компании. К слову, этим решением были недовольны и в Еврокомиссии.

Хотя мнение последней структуры правящую партию давно не интересует. Что же касается американской стороны, то на днях и спикер парламента Шалва Папуашвили жаловался, что им никак не удалось заинтересовать американские власти и компании в проекте строительства порта Анаклия. Папуашвили говорил об этом в конце марта, комментируя ожидания «Грузинской мечты» перезагрузки отношений с США после телефонного звонка госсекретаря Марко Рубио Ираклию Кобахидзе.

Непрозрачная и непоследовательная политика властей делает невозможным определение реального будущего строительства порта Анаклия, считает специалист по международным отношениям, основатель Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили.

«Порт Анаклия стратегическую важность в первую очередь имеет для Грузии. Это конкурентное преимущество для нашей страны в рамках южнокавказского коридора, в целом «среднего коридора». К сожалению, в условиях «Грузинской мечты» осуществление этого проекта не раз было отложено. И сейчас мы снова видим, что никаких новостей по этому поводу нет. Хотя если США подключатся к этому проекту, это имело бы исключительно позитивное влияние на безопасность и экономическое развитие страны, и главное — это отразилось бы на благосостоянии граждан Грузии», - уверен политолог Георгий Мелашвили.

Осторожный оптимизм по поводу того, что портом Анаклия могут вновь заинтересоваться США, у грузинских наблюдателей появился после того, как 26 марта территорию порта в Анаклия неожиданно посетил представитель госдепа США Петер Андреоли. Представители министерства экономики подробно ознакомили его с деталями проекта. Возможно, сегодняшняя активность правительства в вопросе строительства порта действительно связана с его ожиданиями, что уже в апреле из госдепа США в Грузию прибудет делегация с целью налаживаний отношений и возобновления стратегического партнерства.

Представителям оппозиции в эту перспективу верится мало. Информацией о возможном визите американской делегации в апреле не располагают и в посольстве США в Тбилиси.

«На данном этапе у нас нет объявлений о визите», — ответили 7 апреля в посольстве грузинской службе Радио Свобода.

