Неанонсированный визит представителя Госдепа США Питера Андреоли в Анаклию вызвал дискуссии в политических кругах Грузии. Что означает этот визит и заинтересована ли американская сторона в строительстве глубоководного порта Анаклия? С осторожным оптимизмом к визиту представителя Госдепа США отнеслись в «Грузинской мечте». Там рассчитывают, что он поспособствует налаживанию грузино-американских отношений.

На встречу с представителем Госдепартамента Питером Андреоли в посольство США в Тбилиси были приглашены лидеры тех партий, которые преодолели избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года. За исключением партии «Гахария за Грузию», прозападные оппозиционные силы по сей день не признают итоги этих выборов и, соответственно, легитимность «Грузинской мечты». Несмотря на то, что власти усилили уголовное преследование оппонентов и многие оппозиционные лидеры находятся в заключении, политических торгов по их освобождению не будет — это было первое, о чём сообщил лидер «Ахали» Ника Гварамия после полуторачасовой встречи с американским чиновником. Гварамия также подтвердил, что на встрече поднимался вопрос строительства глубоководного порта Анаклия.

«Они это и так знали, но мы ещё раз подтвердили, что Иванишвили — не из тех, кто допускает, что какая-либо западная демократия может иметь интересы в Чёрном море. Это не мои слова, Иванишвили сам сказал, что «американцы не имеют никакого отношения к Чёрному морю», поэтому не будет порта Анаклия, пока Иванишвили находится в этой стране. Наше объяснение было чётким: пока Иванишвили у власти, этого не произойдёт, следовательно, должны произойти перемены, и мы, как альянс, будем добиваться их с помощью акций протеста, предлагая избирателю альтернативу», — сказал Гварамия.

У главы «Площади свободы» Левана Цуцкиридзе к представителю Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питеру Андреоли была конкретная просьба:



«Из-за некомпетентности «Грузинской мечты» и преступлений, совершённых ею против собственной страны и граждан, а также её некомпетентности во внешней политике, Грузия оказалась в списке стран, граждане которых вынуждены платить довольно крупную сумму в качестве авансового платежа при получении визы США. Моя просьба к нему заключалась в том, чтобы, исходя из прошлых отношений между США и Грузией, между нашими народами, насколько возможно, полностью отменить или облегчить дополнительное бремя, связанное с визами для граждан Грузии. Это очень важно для каждой грузинской семьи».

Вторым вопросом, по словам Цуцкиридзе, стало, конечно же, тюремное заключение оппонентов власти и прозападных активистов по политическим мотивам.

Представители оппозиции подтвердили информацию о том, что Питер Андреоли, наряду с посещением порта в Поти, также побывал и в Анаклии. Официальных сообщений об этом не было, оппозиционеры объясняют это тем, что у США, несмотря на препятствия со стороны «Грузинской мечты», сохраняется интерес к этому стратегическому объекту. В этом убеждён и глава внешнеполитического направления «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия:

«Конечно же, Андреоли посетил Поти, а затем Анаклию, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Наряду с желанием узнать больше о внешнеполитической ситуации в стране и проблемах демократии, Вашингтон сохраняет интерес и к тем объектам, которые связаны с так называемым Средним коридором. С этой точки зрения визит господина Андреоли в Поти и Анаклию — очень хороший знак активного интереса США к Грузии, к её геополитическому и геостратегическому потенциалу, который режим «коцев» сознательно предал ради своего российского политического курса», — заявил Григол Гегелия.

В правящей партии визит Андреоли сочли даже запоздалым

В «Грузинской мечте» не стали акцентировать внимание на том, что в повестке дня Питера Андреоли не значатся встречи ни с депутатами «Грузинской мечты», ни со спикером парламента Шалвой Папуашвили, ни с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Депутат «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили заявил:

«С нашей точки зрения, этот визит очень полезен, нужен и, я бы сказал, даже запоздалый. Это продолжение визита моих коллег в США. Я уверен, что это не последний из таких визитов. Этот человек изучит ситуацию в Грузии, и уверен, что его выводы, представленные затем в Вашингтоне, внесут дополнительный вклад в вопрос перезагрузки наших отношений».

Утверждение Махашвили об успешности визита грузинских депутатов многие ставят под сомнение. Ведь вскоре после их возвращения Грузия оказалась в списке стран, для которых США ввели дополнительные ограничительные меры, отмены которых сегодня добивался оппозиционер Леван Цуцкиридзе.

Хотя последние визовые меры власти объяснили «безответственностью» некоторых граждан Грузии, которые пытаются нелегально остаться в США. И эта «неурядица», как следует из заявлений представителей власти, не должна мешать возобновлению стратегического партнёрства. Как заявил накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе, восстановление стратегического партнёрства является единственным критерием перехода к новому этапу отношений с США.

Перспективу возобновления стратегического партнёрства, пусть и отдалённую, увидел в визите представителя Госдепа США в Тбилиси и депутат Давид Матикашвили:

«В то время, когда идеологические предпосылки американских властей совпадают с политическими посланиями наших властей, если не являются идентичными, конечно же, мы ожидаем большего. Жаль, что этот темп не такой высокий, как нам хотелось бы. Но мы надеемся, что истинное стратегическое партнёрство с США не просто восстановится, а начнётся заново, с чистого листа».

Грузинские наблюдатели затрудняются ответить на вопрос, что означает визит Андреоли в Анаклию. Грузинское правительство давно не затрагивало тему строительства глубоководного порта, особенно после объявления, что 49% акций по итогам тендера перешли китайской государственной компании. О завершении строительства первой фазы порта Анаклия не позднее 2029 года в последний раз говорил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в июне 2025 года:

«В общей сложности на первом этапе будет инвестировано 600 миллионов долларов, и после его завершения порт будет обслуживать более 600 000 контейнеров в год. Это очень важный инфраструктурный проект, который должен быть реализован в надлежащие сроки. Это важно для страны в целом и особенно для региона Самегрело», — заявил Кобахидзе, добавив, что при таком темпе строительство может завершиться и раньше.

Однако это не первое подобное обещание со стороны власти.

На данном этапе посольство США и Госдепартамент не распространяли дополнительной информации о визите Андреоли, в том числе о посещении Анаклии. Неизвестна и точная дата его отъезда. Ожидается, что перед отъездом представитель Госдепа США встретится с министром иностранных дел Макой Бочоришвили и посетит административно-разделительную линию в Шида Картли с неподконтрольным грузинским властям Цхинвальским регионом.

