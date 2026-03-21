Кобахидзе в Будапеште встретился с Орбаном и раскритиковал «брюссельскую бюрократию»

Глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня, 21 марта встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

После встречи Кобахидзе принял участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC).

По данным администрации правительства, в ходе встречи Орбан выразил Кобахидзе соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и поблагодарил его «за визит в Будапешт в эти скорбные дни».

«На встрече Ираклий Кобахидзе вновь подчеркнул эпохальную роль Патриарха в истории страны и народа», — говорится в сообщении администрации правительства.

Отметим, что Кобахидзе возглавляет государственную комиссию по организации похорон Илии II.

Выступая на конференции, Кобахидзе заявил: «Грузия остаётся привержена пути европейской интеграции, однако следует ему с достоинством — с полным уважением к своему наследию, вере, независимости и суверенитету, что само по себе крайне непросто. Мы искренне надеемся, что Европа восстановит свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь прежде, чем Грузия станет членом Европейского союза».

Грузинский премьер добавил, что «брюссельская бюрократия, лишённая суверенитета, не способна мириться ни с одним суверенным правительством, которое отстаивает независимость своей страны и традиционные ценности». Венгрия, по его словам, остаётся «подлинной» — в отличие от многих европейских стран, «которые по существу утратили собственную идентичность». Премьер также похвалил Будапешт за то, что тот «эффективно защищает себя от гендерной пропаганды, миграции и других пороков, представляющих экзистенциальную угрозу для современной Европы». Он выразил надежду, что предстоящие венгерские парламентские выборы пройдут «без грубого вмешательства брюссельской бюрократии».

К участникам конференции по видеосвязи обратился президент США Дональд Трамп. Он выразил поддержку Орбану в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля 2026 года.

По данным социологических опросов, эти выборы могут стать самыми трудными за 16 лет правления Орбана. Ряд исследований фиксирует лидерство оппозиционной партии Петра Мадьяра.

CPAC — мероприятие, которое многие СМИ характеризуют как форум противников ЛГБТ-повестки, популистов и евроскептиков. В 2024–2025 годах Кобахидзе также выступал на конференции и посвящал свои выступления критике «ЛГБТ-пропаганды», молодёжи, протестовавшей против закона об «иностранных агентах», а также темам национально-религиозной идентичности, традиционных ценностей и борьбы правительства «Грузинской мечты» с так называемым «глубинным государством».