TI обвиняет ComCom в «попытке отомстить» за санкции против Imedi и POSTV

Грузинский филиал международной организации Transparency International (TI) обвиняет Национальную комиссию коммуникаций Грузии (ComCom) в попытке отомстить за введенные Великобританией против телеканалов Imedi и POSTV санкции. TI отмечает, что 6 марта ComCom опубликовала заявление, в котором пригрозила задействовать принятые в 2025 году «репрессивные законодательные изменения против независимых медиа», чтобы наказать «СМИ, критически настроенные по отношению к Бидзине Иванишвили и правительству «Грузинской мечты».

«Это заявление воспринимается как месть «Грузинской мечты» за санкции, которые Соединённое Королевство ввело против телеканалов Imedi и POSTV, распространяющих пророссийскую пропаганду и поддерживающих власть Иванишвили. Согласно заявлению комиссии, она «на практике задействует» нормы, установленные законом «О вещании» и «Кодексом поведения вещателей», в части регулирования содержания, «чтобы объективность вещателей оценивалась на основе надлежащей процедуры и высоких правовых стандартов».

В заявлении комиссии говорилось, что в течение почти года ведомство «реагировало лишь на жалобы и само не начинало административного производства» несмотря на то, что «указанные акты возлагают на Комиссию по коммуникациям обязанность следить за соблюдением стандартов объективности в СМИ».

«Комиссия по коммуникациям также прямо заявила, что применение принятых в прошлом году и, по её словам, ещё не полностью использованных репрессивных законодательных норм связано с включением проправительственных пропагандистских каналов Imedi и POSTV в британский санкционный список. Таким образом, комиссия с поразительной откровенностью фактически признала, что полное применение репрессивных законов против критически настроенных СМИ является не чем иным, как местью и вендеттой против независимых от власти медиа в ответ на решение Великобритании включить пропагандистские каналы «Грузинской мечты» в санкционный список из-за их антиукраинской позиции и политики, благоприятной для государства-агрессора», - говорится в заявлении организации.

С конца января руководителем комиссии стал экс-депутат «Грузинской мечты» Гога Гулордава.

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В нем оказались две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Грузинские власти выступили с резкой критикой решения Лондона, заявив о его несправедливости.