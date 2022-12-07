WSJ: фирма Ткачёва отобрала 160 тысяч гектаров земли у фермеров Украины

Еврокомиссия официально представила проект 9-го пакета санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину. Подробности о нем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В проекте содержится предложение о запрете поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов. Также будет запрещена поставка моторов для них - не только в Россию, но и в страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.

Также предлагается ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Будет ужесточен экспортный контроль за поставкой в Россиию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Санкции должны затронуть четыре российские телеканала и три банка. Их названия пока не сообщаются.

В отношении около 200 физических и юридических лиц должны быть введены персональные санкции - заморозка активов и, в отношении физлиц, запрет на въезд. Речь, как сообщается, пойдет о депутатах, чиновниках, военачальниках, а также вооруженных силах России, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях.

Как ожидается, девятый пакет санкций может быть одобрен уже на следующей неделе, на саммите ЕС. В проект еще могут внести изменения.