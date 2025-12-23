Компания «Магтиком» обвиняет «Энерго-Про Джорджия» в создании искусственных препятствий

Один из лидеров телекоммуникационного рынка Грузии – компания «Магтиком», обвиняет регионального поставщика электроэнергии «Энерго-Про Джорджия» в создании искусственных препятствий. В «Магтиком» заявляют, что из-за этого не могут подключать новых абонентов к интернет-сети, а в случае с действующими клиентами испытывают трудности с устранением неисправностей.

В Грузии действует закон «О совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры и физической инфраструктуры, используемой в телекоммуникационных целях», который обязывает компании предоставлять другой компании право использования своей инфраструктуры на определенных тарифах и условиях – это позволяет компаниям экономить средства и упрощает подключение новых абонентов. Согласно статье 12 закона, споры по этому вопросу рассматриваются Национальной комиссией коммуникаций Грузии.

«Ограничения сначала коснулись подключения новых абонентов, а затем и установления избирательного и затянутого во времени «рабочего» процесса допуска для восстановления повреждений, выявленных в ходе оказания услуг. В результате искусственных ограничений сегодня мы лишены возможности подключать новых абонентов или устранять неисправности в услуге, если для этого необходим доступ к опорам электроснабжения, принадлежащим АО «Энерго-Про Джорджия», - заявляют в «Магтикоме».

В то же время у «Магтикома» существуют установленные сроки устранения неисправностей и подключения к сети для действующих и потенциальных абонентов. Комиссия рассматривает подобные вопросы в том случае, если к ней обращаются абоненты, тогда представители комиссии оценивают, насколько обоснованными являются ответы компании.