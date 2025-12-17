В Грузии с нового года вырастет тариф на электроэнергию

Повышение потребительского тарифа на электроэнергию планируется в Грузии с начала 2026 года. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания.

По его словам, окончательные параметры повышения будут определены 29 декабря на заседании комиссии.

«В настоящее время продолжается пересмотр тарифов на электроэнергию и природный газ. Оснований и ожиданий роста тарифов на газ на данный момент нет – возможна лишь очень незначительная корректировка. Повышение затронет тарифы на электроэнергию, однако назвать конкретные цифры и процент роста сейчас сложно, поскольку регулирующая комиссия работает в ежедневном режиме», – заявил Нармания журналистам в медиацентре «Мтавари».

Он пояснил, что комиссия завершает аудит энергокомпаний, оценивает влияние новых инвестиционных проектов и уточняет расходы по ранее реализованным проектам.

По его словам, повышение тарифов на водоснабжение на данном этапе не планируется.