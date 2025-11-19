Accessibility links

Конгресс США проголосовал за обнародование досье Эпштейна

Во вторник члены Палата представителей и Сената Конгресса США одобрили законопроект, предписывающий Министерству юстиции США обнародовать все документы, касающиеся дела видного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и покончившего жизнь самоубийством в ожидании нового судебного процесса. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать его.

Законодатели приняли это решение после того, как президент Трамп призвал республиканцев-членов Конгресса поддержать законпроект. В течение нескольких месяцев президент Трамп и руководители республиканской фракции выступали против предания гласности досье Эпштейна, мотивируя это необходимостью защиты интересы жертв Эпштейна.

Дело Эпштейна привлекло повышенное внимание в Соединенных Штатах во многом из-за его обширных связей в политических и финансовых кругах США. Среди его знакомых и друзей числился бывший президент Билл Клинтон, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В девяностых годах с ним приятельствовал Дональд Трамп. В архиве Эпштейна содержится переписка со многими из них.

После прихода в Белый дом Дональд Трамп обещал обнародовать досье Эпштейна, собранное в ходе федерального расследования. Это обещание не было выполнено, за что президента критиковали несколько республиканцев законодателей, которые и стали инициаторами законопроекта.

«Это требование общества, это не требование одной из партий», — заявила демократ Аделита Грихалва, поставившая последнюю, решающую подпись под законопроектом.

