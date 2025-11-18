Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Reuters: Трамп готов поддержать новые санкции против РФ, но есть условие

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о введении новых санкций против России при условии, что он сохранит за собой право окончательного решения в отношении любых ограничений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», – заявил собеседник агентства.

Представитель Белого дома также добавил, что США продолжают вести переговоры с Россией о прекращении войны.

Двухпартийный законопроект о введении вторичных санкций против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, был представлен весной 2025 года. Документ предусматривает пошлины в 500% на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, природный газ или уран, а также санкции против любых государств, приобретающих российский уран. Инициативу поддержали более 80 из 100 сенаторов.

  • В конце октября Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России – «Роснефти» и «Лукойла». Это были первые ограничения против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.
XS
SM
MD
LG