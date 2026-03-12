Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси», завершившегося победой парижан со счётом 5:2. 25-летний грузин оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

«Он вышел на поле при счёте 2:2 и решил исход встречи своей впечатляющей игрой в концовке», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Хвича вышел на замену на 62-й минуте вместо Дезире Дуэ. Уже на 74-й минуте он отдал голевую передачу Витинье, который вывел парижан вперёд. Затем грузинский вингер забил два мяча — на 86-й и 94-й минутах, окончательно закрепив преимущество своей команды. В итоге Кварацхелия был признан лучшим игроком встречи.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету грузинского футболиста уже 6 голов и 4 результативные передачи.

«ПСЖ» и Кварацхелия являются действующими победителями Лиги чемпионов — в прошлом сезоне парижский клуб впервые в истории выиграл турнир, разгромив в финале «Интер» со счётом 5:0. Один из голов тогда также забил грузинский вингер.

Помимо Лиги чемпионов, Кварацхелия выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции (Лигу 1), а также Кубок и Суперкубок Франции.

Ответный матч 1/8 финала между «Челси» и «ПСЖ» состоится на следующей неделе в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».