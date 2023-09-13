Лавров заявил об отказе России и Китая от санкций против КНДР

Москва и Пекин откажутся от санкций в отношении Северной Кореи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, санкции «принимались в совершенной другой геополитической обстановке». Заявление сделано после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным, видео выложил в телеграме корреспондент канала «Россия».

Международные санкции против КНДР за развитие ядерной и ракетной программы вводились Советом безопасности ООН, Китай и Россия его постоянные члены. Страны Запада неоднократно подозревали, что Россия и Китай могут нарушать санкционный режим, за который сами же и голосовали.

Пекин заявление Лаврова на момент публикации новости не комментировал. Российский МИД 13 сентября анонсировал поездку в Москву главы китайского министерства иностранных дел Ван И.

13 сентября находящийся в России Ким Чен Ын заявил, что КНДР хочет развивать отношения с Москвой, поскольку всегда поддерживала «все решения президента Путина и правительства России».

Путин на официальном обеде в честь Кима заявил, что отношения Москвы м КНДР были заложены еще в 1945 году, «когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов», передаёт ТАСС. Ким предложил выпить «за товарища Владимира Владимировича Путина» и «выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии».

КНДР одна из двух стран, вместе с Сирией, открыто поддерживающих Москву в войне с Украиной. До вторжения 2022 года Северная Корея занимала третье место в мире по числу введённых против неё международных санкций. Теперь — четвёртое, её и Сирию с Ираном опередила Россия.