«Лело» предложило присвоить имя Дональда Трампа порту Анаклия

Грузинская оппозиционная партия «Сильная Грузия-Лело» требует присвоить глубоководному порту Анаклия имя президента США Дональда Трампа. Напомним, что, по заявлению Тбилиси, 49% доли в проекте должен получить китайско-сингапурский консорциум.

Во вторник, 7 апреля, генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе заявил:

«Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам с предложением присвоить порту Анаклия имя президента Трампа и сделать его вратами «Маршрута Трампа» (TRIPP) для западного мира. Это принесёт нам безопасность, западные инвестиции и экономический подъём».

По словам Купрадзе, после армяно-азербайджанского соглашения от 8 августа 2025 года, заключённого при посредничестве США, на Южном Кавказе появился «важнейший международный транзитный маршрут, получивший название «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP)».

«Этот маршрут не должен обойти Грузию стороной, а реализовать это можно только через строительство порта Анаклия, который станет логичным продолжением «Маршрута Трампа», — заявил он.

По словам Купрадзе, порт Анаклия — это «масштабная идея, полностью соответствующая стратегическим приоритетам, заявленным Соединёнными Штатами и администрацией президента Трампа».

«Необходима реальная реализация проекта Анаклия, а не имитация процесса», — подчеркнул он, добавив, что строительство порта должно быть объявлено первоочерёдным национальным приоритетом.

«Проект Анаклия и все связанные с ним договорённости должны быть публичными, чтобы не допустить повторения того, что произошло в случае с арабскими фиктивными инвестициями», — сказал он.

Представители «Грузинской мечты» инициативу пока не прокомментировали.

Напомним, ранее место строительства порта в Анаклии посетил представитель Госдепа США Питер Андреоли.

Позднее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что властям не удалось заинтересовать американских инвесторов этим проектом.