«Лело» предложило присвоить имя Дональда Трампа порту Анаклия

Грузинская оппозиционная партия «Сильная Грузия-Лело» требует присвоить глубоководному порту Анаклия имя президента США Дональда Трампа. Напомним, что, по заявлению Тбилиси, 49% доли в проекте должен получить китайско-сингапурский консорциум.
Во вторник, 7 апреля, генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе заявил:
«Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам с предложением присвоить порту Анаклия имя президента Трампа и сделать его вратами «Маршрута Трампа» (TRIPP) для западного мира. Это принесёт нам безопасность, западные инвестиции и экономический подъём».
По словам Купрадзе, после армяно-азербайджанского соглашения от 8 августа 2025 года, заключённого при посредничестве США, на Южном Кавказе появился «важнейший международный транзитный маршрут, получивший название «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP)».
«Этот маршрут не должен обойти Грузию стороной, а реализовать это можно только через строительство порта Анаклия, который станет логичным продолжением «Маршрута Трампа», — заявил он.
По словам Купрадзе, порт Анаклия — это «масштабная идея, полностью соответствующая стратегическим приоритетам, заявленным Соединёнными Штатами и администрацией президента Трампа».
«Необходима реальная реализация проекта Анаклия, а не имитация процесса», — подчеркнул он, добавив, что строительство порта должно быть объявлено первоочерёдным национальным приоритетом.
«Проект Анаклия и все связанные с ним договорённости должны быть публичными, чтобы не допустить повторения того, что произошло в случае с арабскими фиктивными инвестициями», — сказал он.
Представители «Грузинской мечты» инициативу пока не прокомментировали.
Напомним, ранее место строительства порта в Анаклии посетил представитель Госдепа США Питер Андреоли.
Позднее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что властям не удалось заинтересовать американских инвесторов этим проектом.
- Строительство глубоководного порта Анаклия откладывалось несколько раз. Предполагалось, что первое судно войдёт в порт ещё в 2020 году — в тот же год, когда правительство «Грузинской мечты» расторгло соглашение с «Консорциумом развития Анаклии», подписанное в 2016 году.
- Консорциум был основан TBC Holding и американской компанией Conti International LLC. Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд, а грузооборот к 2030 году должен был составить 14 млн тонн.
- Официальной причиной разрыва контракта власти назвали невыполнение обязательств, тогда как сам консорциум обвинял государство в создании препятствий. Впоследствии правительство выиграло два арбитражных спора по этому делу. Основатели консорциума — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — в настоящее время возглавляют оппозиционную партию «Лело».
- После расторжения соглашения государство заявило о намерении строить порт за счёт собственных средств, оставив потенциальному инвестору до 49% доли. Позднее правительство Грузии сообщило, что новыми инвесторами порта Анаклия станут China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур) с субподрядчиками — China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International. Однако контракт с ними до сих пор не заключён. Тендер на строительство морской инфраструктуры выиграла бельгийская компания Jan De Nul.
- Вашингтон критиковал Тбилиси за решение передать долю в проекте китайской компании.
