Леван Давиташвили уехал из Грузии после допроса в СГБ

После допроса в Антикоррупционном бюро Службы государственной безопасности экс-министр экономики и бывший вице-премьер покинул страну.

Информационному агентству IPN сообщили в СГБ, что Леван Давиташвили «на данный момент не находится в стране». На звонки грузинской службы Радио Свобода пресс-служба ведомства не ответила, а в Министерстве внутренних дел, которое контролирует границы страны, комментариев по этому вопросу не дают.

Вчера, 17 февраля, Леван Давиташвили был вызван в СГБ. Он находился на допросе несколько часов и покинул здание ведомства поздно вечером. Неизвестно, планировал ли Давиташвили выезд из страны до визита в СГБ.

После завершения допроса бывший министр экономики заявил, что обсуждались вопросы поставок газа в Европу через Грузию из Азербайджана. Он несколько раз использовал слово «обсудили».

В СГБ позже указали на неточности в комментарии Левана Давиташвили. По информации ведомства, экс-министр был вызван в Антикоррупционное агентство на допрос по конкретному уголовному делу, а «не на встречу, где обсуждались какие-либо вопросы». «Вопросы о возможных рисках касались исключительно газоснабжения Грузии и условий заключённого контракта, а не поставок газа в ЕС», — добавили в СГБ.

В комментарии для телекомпании «Имеди» СГБ заявили, что при необходимости и с согласия допрошенного лица готовы опубликовать протокол допроса, чтобы «исключить любые спекуляции или недостоверную интерпретацию».