Леван Хабеишвили оставлен под стражей

Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили остался под стражей по решению судьи Тбилисского городского суда Наны Шаматава. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании политика под арестом.

Сам политик пытался убедить судью в абсурдности предъявленных ему обвинений, ссылаясь на названия акций протеста:

«Когда речь идет о названии акции — «Мирное свержение Иванаишвили», мы, политики, придумываем слоганы, чтобы вирусно продвигать идею. Вы же видели акцию «Огонь олигархии» — разве это значит, что нужно поджигать всех и поливать бензином? Конечно, нет! Или акция «Система должна быть разрушена» — думаете, что нужно взять перфоратор и разрушить канцелярию? Это ненормально!»

Хабеишвили подчеркнул, что его публичные заявления, по которым против него возбуждено уголовное дело, полностью соответствуют грузинскому законодательству:

«Политик не должен находиться в тюрьме за политические заявления — это абсурд».

Хабеишвили был задержан 11 сентября. Ему предъявлено обвинение по статьям о даче взятки в обмен на совершение незаконных действий и о призывах к свержению государственной власти.