Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Леван Хабеишвили оставлен под стражей

Леван Хабеишвили
Леван Хабеишвили

Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили остался под стражей по решению судьи Тбилисского городского суда Наны Шаматава. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании политика под арестом.

Сам политик пытался убедить судью в абсурдности предъявленных ему обвинений, ссылаясь на названия акций протеста:

«Когда речь идет о названии акции — «Мирное свержение Иванаишвили», мы, политики, придумываем слоганы, чтобы вирусно продвигать идею. Вы же видели акцию «Огонь олигархии» — разве это значит, что нужно поджигать всех и поливать бензином? Конечно, нет! Или акция «Система должна быть разрушена» — думаете, что нужно взять перфоратор и разрушить канцелярию? Это ненормально!»

Хабеишвили подчеркнул, что его публичные заявления, по которым против него возбуждено уголовное дело, полностью соответствуют грузинскому законодательству:

«Политик не должен находиться в тюрьме за политические заявления — это абсурд».

Хабеишвили был задержан 11 сентября. Ему предъявлено обвинение по статьям о даче взятки в обмен на совершение незаконных действий и о призывах к свержению государственной власти.

Форум

XS
SM
MD
LG