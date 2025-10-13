Народное собрание 4 октября, задуманное как «мирная революция», закончилась задержаниями, обвинениями в попытке госпереворота и масштабным расследованием с множеством неизвестных. Следствие продолжается, включая допросы и новые аресты. Одни считают произошедшее тщательно спланированной провокацией, другие — результатом предательства и работы двойных агентов.

Бачо Ахалая в центре 4 октября

После событий 4 октября в по всей Грузии продолжаются задержания и допросы. Ночью сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) пришли в тюрьму к арестованным организаторам демонстрации — лидеру движения «Проспект Руставели» Паате Бурчуладзе и бывшему генпрокурору Муртазу Зоделава. Их расспрашивали об обнаруженном в лесу неподалеку от Тбилиси тайнике с оружием. На следующий день после акции СГБ сообщила о найденном тайнике с боеприпасами, якобы предназначенными для «мирной революции». В тюрьме Бурчуладзе и Зоделава, как сообщили адвокаты, отказались общаться с их сотрудниками, и их согласие на допрос оба дали только в городском суде перед судьей-магистратом.

В том же суде планируется допрос лидера оппозиционной партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили в качестве свидетеля по делу 4 октября. Речь идет о возможной причастности бывшего министра обороны Бачо Ахалая. Поводом для вызова политика стали ее заявления о тайных встречах лидеров партии «Единое национальное движение» в доме Ахалая.

«Это абсолютно достоверная информация: я передаю то, что слышала лично, что обсуждалось внутри. Существовал конфликт вокруг встреч в доме Бачо Ахалая. Не знаю, какие преступления он совершал или не совершал, просто он фигурировал в этом деле, у него собирались. Я говорю о том, на что жаловались его однопартийцы. Более того, этот вопрос обсуждался и с Мишей [Саакашвили]», — заявила Черголеишвили 11 октября на телеканале «Формула».

Она уточнила, что ее показания основаны не на точных знаниях, а на публичной информации и выводах здравого смысла.

Жена Ахалая, Ани Надарешвили, расценила заявления как «показания против нее и мужа». 10 октября СГБ вызвал на допрос ее саму в качестве свидетеля, а Ахалая проходил допрос в Криминальной полиции, связанный с аудиозаписью, которую 4 октября распространил телеканал «Имеди». На записи якобы обсуждался сценарий акции с «необходимостью крови» и возможными жертвами. Ахалая и его жена категорически опровергают подлинность записи. Платформа «Детектор мифов» установила, что материал на 75–100% был сгенерирован искусственным интеллектом.

«Запись фальсифицирована на 1000 процентов. Там не только слова не мои, даже звука моего нет»», — заявил Ахалая перед допросом.

Допрос Ахалая длился семь часов. Он подтвердил, что давал голосовые образцы для проверки. В процессе в СМИ появились сообщения, которые подтвердило МВД, о вызове скорой помощи в Департамент центральной криминальной полиции в связи с плохим самочувствием Бачо Ахалая. Но это оказалось неправдой.

«Не знаю, что это означало. Я сам не понял», — заявил Ахалая.

Представители «Грузинской мечты» неоднократно называли Бачо Ахалая «преступником». Его имя впервые упомянули 12 сентября в контексте «дела о гексогене», связанного с задержанием на границе двух граждан Украины и изъятием у них 2,4 кг взрывчатки. Тогда провластное издание Prime Time заявило, что Ахалая, якобы находясь на связи со спецслужбами Украины, разрабатывал план захвата парламента после 4 октября. Также утверждалось, что встречи проходили в его доме, зарегистрированном на имя жены.

Вскоре проправительственный телеканал «Рустави 2» показал кадры, где Бурчуладзе и Зоделава якобы покидают дом Ахалая после встречи с ним. Сам Зоделава заявил, что живет в этом же подъезде.

Ахалая подчеркнул, что никаких рабочих встреч не было и он не принимал участия в событиях 4 октября. Наоборот, он говорит, что ему стыдно за то, что не участвовал в акции, а организаторов называет «искренними патриотами»:

«Бурчуладзе я не видел месяц, а Зоделава живет в моем подъезде, наши семьи дружат, поэтому мы, естественно, часто встречались».

Бывший министр обороны допускает, что сам может быть арестован. Он рассматривает нынешние обвинения как часть долгосрочной пропагандистской кампании, которая на протяжении 13 лет формировала набор «пугал», одним из которых стал он сам. По словам Ахалая, нынешняя ситуация ставит страну перед выбором: либо массовые аресты, либо массовая эмиграция, либо поворот к пророссийской ориентации.

Версия двойного агента

Накануне ареста Муртаз Зоделава, один из членов организационного штаба 4 октября, призвал участников акции действовать осторожно:

«Организовать все сложнее, если не невозможно, потому что это полная диктатура. Не разговаривайте с людьми из госстуктур. Не тратьте на это время. Ищите таких же, как вы, воодушевленных людей — от этого будет больше пользы, больше поддержки и лучше сохранится секрет».

Эти слова вызвали бурю обсуждений: намекал ли Зоделава на провал плана из-за чьего-то невыполненного обещания? Сын лидера движения, оперного певца Пааты Бурчуладзе, Лексо Бурчуладзе, после ареста отца заявил, что, по его мнению, «произошло большое предательство». Он отметил, что отец никогда не раскрывал деталей плана 4 октября, говоря лишь, что изменения должны быть мирными. Но, по словам Лексо Бурчуладзе, реальность оказалась немного иной. Он обратился к пятерым задержанным с призывом рассказать всю правду. Сейчас именно это является основным требованием представителей оппозиции.

По их словам Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе и Ираклий Надиразе вскоре намерены выступить публично и ответить на вопросы о событиях того вечера. Пока же заключенным ограничили доступ к переписке, звонкам и свиданиям «в целях безопасности». Оппоненты власти расценивают это как попытку запугивания и призыв замолчать, а адвокат Бурчуладзе, Шота Тутберидзе, называет происходящее «психологическим давлением».

«Это означает, что у 71‑летнего певца мирового уровня просто отняли возможность общаться с детьми и внуками. Паата Бурчуладзе не встречается с преступниками и не руководит из тюрьмы криминальной организацией. Это, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Соответственно, это один из способов доведения человека до отчаяния, нанесения ему душевной и психологической боли», — говорит адвокат.

Тем временем в СМИ набирает обороты версия о возможном предательстве внутри организационного штаба. Наибольшее внимание приковано к фигуре бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили. По данным источника телеканала «Формула», он выступил двойным агентом — поддерживая связь с оппозицией и одновременно информируя власти.

Тот же источник утверждает, что изначальный план акции предусматривал исключительно мирный характер: участники должны были озвучить конкретные требования, в случае необходимости, распределиться по трем локациям — у парламента, в канцелярии правительства и у офиса правящей партии. План предполагал мирное давление на власть с целью заставить почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и членов его команды выйти на диалог. Если бы этого не произошло и миллиардер дал приказ разогнать акцию, то в Департаменте особых поручений МВД определенное количество силовиков перешло бы на сторону народа и призвало не разгонять мирных демонстрантов.

Однако, по словам собеседника телеканала, связь со штабом неожиданно прервалась, а дальнейшие действия на митинге стали для многих неожиданностью. Он предположил, что причиной стали действия «двойных агентов».

Источник также сообщил, что для организации 4 октября в тайных квартирах пару раз проводились встречи с участием Григола Лилуашвили, члена ЕНД Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава, а также члена ЕНД Софо Джапаридзе. Последняя категорически отвергла эти утверждения, заявив, что никогда не контактировала с Лилуашвили:

«Я никогда не имела никакой связи с Григолом Лилуашвили, вообще его не знаю. <...>. У источника явно есть намерение перевести стрелки в другую сторону».

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что за планами оппозиции на 4 октября стоят и «изгнанные» из партии бывшие члены команды. Еще летом член «ЕНД» Леван Хабеишвили утверждал, что Лилуашвили оказался в опале у основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. По его словам, миллиардер организовал «бюро взысканий», через которое отдельные преступные группировки собирали средства для него.Лилуашвили оказался среди тех, кого «оштрафовали»:

«Григола Лилуашвили «оштрафовали» на 100 миллионов, так как он и раньше приносил часть награбленного, но, как утверждается, крал и за спиной у Иванишвили. Если не заплатит — его ждет судьба Ромео», — говорил Хабеишвили.

Политик упоминал в числе преследуемых бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе, которого вскоре арестовали по обвинению в коррупции, и бывшего главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, который, согласно официальной версии, совершил попытку самоубийства.

В результате, согласно распространенной версии, бывший глава СГБ согласился играть роль двойного агента, чтобы избежать судьбы других высокопоставленных чиновников, либо был вынужден внезапно прекратить попытки поддержать оппозицию после того, как СГБ выявила его действия.

Павший забор: сценарий, написанный в СГБ?

Оппозиционные круги утверждают, что Служба госбезопасности так или иначе могла быть замешана в событиях 4 октября. В центре внимания оказался забор у президентской резиденции, который был снесен в день акции. Кадры, изученные оппозиционным телеканалом «ТВ Пирвели», показывают, что металлическое ограждение в определенных местах было заранее подпилено.

«Это еще раз подтверждает мнение, которое циркулирует в обществе, что имело место вмешательство со стороны СГБ», — говорит председатель ЕНД Тина Бокучава.

Журналистское расследование, связанное со сносом забора показало, что сооружение, предназначенное для защиты стратегического объекта, оказалось повалено всего четырьмя людьми за считанные секунды. Расшифровка видеозаписей «Субботнего эфира» с Нодаром Меладзе выявила, что забор, вероятно, был заранее перерезан и скреплен проволокой, которая видна на кадрах.

Когда граждане направились к дворцу, восемь сотрудников Службы спецохраны начали укреплять ворота. Спецназ, находившийся внутри, не был заметен и, как предполагается, ждал падения забора, создавая доказательства против участников акции.

С момента публикации этих кадров прокуратура не сообщила о планах проведения следственного эксперимента, который мог бы установить, реально ли, чтобы четыре человека за несколько секунд снесли ограждение стратегического объекта. Представители правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что это вполне возможно. По словам Ираклия Кобахидзе, для демонтажа забора, ранее установленного у канцелярии правительства, потребовалось бы около десяти человек.

Юристы и оппозиционные политики, однако, считают, что действия властей создали ловушку для митингующих, дав формальный повод для ареста более 40 человек. Александр Барамидзе из НПО «Международная прозрачность — Грузия» охарактеризовал ситуацию как провокацию:

«Забор, который явно был разрезан и просто закреплен проволокой, рухнул всего от нескольких секунд давления 4–5 человек. Это означает, что режим намеренно создал ситуацию, при которой участники акции должны были попасть во двор, а иначе они бы туда не вошли. Таким образом, искусственно была создана преступная ситуация. Целью было не предотвращение, а вовлечение в преступление — расстановка ловушки для участников акции. Это в юридической практике называется провокацией преступления», — говорит Барамидзе.

Руководитель «Дома правосудия» Эка Беселия подчеркивает: государство обязано предотвращать преступления. Если подтвердится, что забор был заранее поврежден, ответственность ложится на всю систему. Она советует коллегам-адвокатам провести независимый следственный эксперимент, чтобы установить, каким образом забор пал, и привлечь к этому соответствующих специалистов.

«Я много раз бывала в этом дворце, знаю, насколько он прочный. В юриспруденции существует принцип негативных и позитивных обязательств, который возлагает на государство обязанность предотвращать преступления, то есть заранее их блокировать, если известно, что что-то происходит, а не способствовать, не подталкивать и не создавать условия для совершения преступления. Поэтому, если это подтвердится, конечно, вопрос ответственности ляжет на всю систему», — говорит Беселия.

В «Грузинской мечте», отвечая на вопрос, почему забор был снесен так быстро, в отличие от ворот, которые устояли, вспоминают фильм Георгия Данелия «Мимино». «Там есть такой эпизод: персонаж ломает люстру, а когда его спрашивают, как ты ее сломал, отвечает, что случайно стулом зацепил. Так были сломаны и наши заграждения. На что надавили, то и рухнуло. Надавили бы на ворота, и ворота снесли бы», — объясняет Ираклий Кобахидзе. По его словам, любое заграждение можно легко разрушить, для этого достаточно силы десяти человек. У президентского дворца же был установлен простой металлический забор, потому что дворец находится в историческом районе, и громоздкое более прочное ограждение портило бы внешний вид.

Задержанные по делу 4 октября

После событий 4 октября в Тбилиси задержали членов организационного комитета «Народного собрания»: оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделава, члена «ЕНД» Ираклия Надирадзе, члена «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе и бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Грузии Лашу Беридзе. Следствие обвиняет их в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегически важного объекта, а также в призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

По последним данным, всего по делу 4 октября задержаны 45 человек. Большинству из них избрана мера пресечения в виде ареста. Лишь двое фигурантов отпущены под залог: 71-летний педиатр Георгий Чахунашвили и креативный директор Ия Дарахвелидзе, страдающая эпилепсией.

4 октября премьер-министр и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка свержения власти провалилась, а все участники акции понесут строгую ответственность. По его словам, количество задержанных будет расти.

