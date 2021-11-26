Лидер «Единой России» в парламенте Северной Осетии подал в отставку

Руководитель фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев подал в отставку после скандала вокруг голосования в поддержку правительственных законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19. Эту информацию подтвердил сам депутат. Он заявил, что принял решение по собственному желанию.

Накануне парламент Северной Осетии не набрал достаточное число голосов, чтобы поддержать законопроекты. За принятие документов проголосовало лишь 30 человек при необходимых 35, 12 были против. В голосовании участвовали лишь 46 депутатов, 23 человека отсутствовали на заседании.

Источник Кавказ.Реалии в правительстве Северной Осетии заявил, что Ортабаев не обеспечил явку однопартийцев. Более того, некоторые из них высказывали несогласие с законодательной инициативой правительства России. "Налицо явная организационная недоработка", – добавил собеседник издания.

Сообщается, что после окончания утренней сессии Ортабаев попросил коллег из фракции задержаться. Разговор проходил за закрытыми дверями.Вечером, на экстренном заседании парламента, собранном для переголосования, представителей "Единой России" было гораздо больше. Они и обеспечили поддержку законопроекта со второй попытки. За законодательную инициативу правительства проголосовали 44 депутата, четверо были против.

Накануне власти более 15 российских регионов поддержали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые правительство 12 ноября внесло в Госдуму. Затем они были направлены на обсуждение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.

Законопроекты вызвали противоречивую реакцию в обществе, противники вакцинации и QR-кодов провели несколько митингов в разных городах и, как утверждали СМИ, обрушили рейтинг президента Владимира Путина до 20 процентов в некоторых регионах.