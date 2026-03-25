Лидеры «Грузинской мечты» посетили богослужение на девятый день по кончине Патриарха

Сотни верующих собрались в тбилисском кафедральном соборе Сиони на богослужение на девятый день по кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Служба также была приурочена к Дню восстановления автокефалии Грузинской церкви. Литургию возглавил Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Шио, отметивший, что единство и любовь верующих дают силу и надежду сохранить завещанные Патриархом Илией II веру в Бога, преданность Родине и любовь к человеку:

«Эти дни, дорогие братья и сестры, самые трудные для нас, но в то же время мы знаем, что уход святого и праведного человека сопровождается духовным утешением и радостью. Вся Грузия встала и двинулась к мощам Его Святейшества, чтобы выразить свое почтение, благодарность и любовь. Удивительное единство, любовь к Богу, к нему лично – это дает нам огромную духовную силу, утешение, чтобы пережить эти трудные дни, и великую надежду на то, что мы, с Божьей помощью, сможем сохранить великие ценности, которые принесли нам наши великие патриархи, предки, и среди них покойный Католикос-Патриарх всей Грузии Илия».

Митрополит также подчеркнул, что с Божьей помощью страна сможет сохранить автокефалию Церкви, государственную независимость и укрепить единство страны.

«Илия II завещал нам истинную веру в Бога, преданность Родине и любовь к человеку. Если мы будем сохранять это, если будем бороться и трудиться ради этого, Господь поможет нам. Безусловно, это позволит сохранить автокефалию нашей Церкви, а также независимость нашего государства, объединить и укрепить страну», – сказал он.

По завершении службы к Местоблюстителю Патриаршего престола митрополиту Шио обратился один из присутствующих. «Смилуйтесь, владыка, пришло время, чтобы власть ответила!» — выкрикнул он.

Инцидент попал в прямой эфир телеканалов. Сразу после этой реплики мужчину, предположительно, вывели из собора, где в тот момент находились лидеры «Грузинской мечты»: президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Позже телеканал «Имеди» сообщил, что участником инцидента был Ираклий Хомасуридзе, потерявший глаз во время разгона акции протеста в 2009 году, во время правления Михаила Саакашвили. При этом канал охарактеризовал его как «активиста оппозиции».

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру – Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года и возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – почти полвека. На протяжении десятилетий он неизменно оставался самым авторитетным общественным деятелем страны. Патриарх скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. 22 марта Илия II был похоронен в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси.