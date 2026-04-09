Лидеры «Грузинской мечты» посетили мемориал 9 апреля под крики «Рабы!» и «Русские!»

В Тбилиси, на проспекте Руставели, к мемориалу 9 апреля пришли представители грузинских властей. Полиция не позволила находившимся там демонстрантам приблизиться к ним. Во время их появления звучали выкрики: «Рабы!», «Русские!».

К мемориалу пришли: президент Михаил Кавелашвили; премьер-министр Ираклий Кобахидзе; министр иностранных дел Мака Бочоришвили; министр обороны Ираклий Чиковани; министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили; государственный министр по вопросам примирения Тея Ахвледиани; председатель парламента Шалва Папуашвили; депутаты от «Грузинской мечты».

Как правило, после возложения цветов к мемориалу политики дают комментарии СМИ, однако в этот раз они не остановились для общения с журналистами. Перед их появлением к мемориалу были стянуты силы полиции, а с помощью почётного караула был организован коридор. Демонстрантов при этом оттеснили, есть задержанные.

«Это (власти) – люди, которые продают Грузию... Этот мемориал – именно то место, куда они не должны приходить и не могут приходить. Очевидно, сколько полицейских им нужно, чтобы добраться сюда», - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пришла к мемориалу за несколько минут до прихода лидеров «Грузинской мечты».

В 2025 году, на этом месте стояли демонстранты, и представители «Грузинской мечты» туда не пришли, позже заявив, что таким образом избежали эскалации.