В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные в ходе операции США, должны впервые предстать перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Ранее федеральный судья обнародовал обвинительное заключение, в котором Мадуро, его жене и еще четверым лицам предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая «наркотерроризм» и заговор с целью импорта кокаина.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может отдать приказ о новом ударе, если Венесуэла не будет сотрудничать с Соединенными Штатами. Трамп также пригрозил военными действиями в Колумбии и Мексике и заявил, что коммунистический режим Кубы, «похоже, готов пасть».

«Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — сказал Трамп на борту Air Force One.

В интервью The Atlantic американский президент также выступил с угрозой в адрес исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро». Трамп также добавил, что США «абсолютно необходима Гренландия».

Родригес опубликовала обращение к Трампу, заявив, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны».

«Это всегда было позицией президента Николаса Мадуро, и это позиция всех венесуэльцев прямо сейчас. Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь», – говорится в заявлении, опубликованном в газете Correo del Orinoco.

По ее словам, «построение сбалансированных и уважительных международных отношений между США и Венесуэлой» является приоритетной задачей.

«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие, в рамках международного права и для укрепления прочного сосуществования в сообществе», — заявила Родригес.

В субботу вскоре после захвата и вывоза в США Мадуро и его жены вице-президент страны Делси Родригес выступила с обращением по государственному телевидению Венесуэлы, в котором назвала Николаса Мадуро «единственным законным президентом страны» и потребовала от США его немедленного освобождения. Она также осудила «вооруженную агрессию» против Венесуэлы.