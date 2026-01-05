В Сухуми ответили на заявления грузинских властей об отзыве признания Каракасом Абхазии

Заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Одиссей Бигвава прокомментировал заявления представителей властей Грузии о событиях в Венесуэле и призыв к отмене признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии. «Республика Абхазия не рассматривает международное признание в качестве самоцели», — заявил Бигвава:

«Основное внимание уделяется укреплению институтов государственности, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, поддержанию безопасности и расширению дипломатических контактов на основе взаимного уважения и равноправия. Поддержка со стороны Российской Федерации и других дружественных государств способствует укреплению стабильности и развитию Абхазии, не подменяя собой волю её народа».

Бигвава также отметил, что заявления о «политике непризнания» не имеют правовых оснований и не способствуют конструктивной атмосфере в регионе:

«В то же время мы сохраняем готовность внимательно и ответственно воспринимать любые сигналы, свидетельствующие о стремлении к более прагматичному и реалистичному подходу в региональной политике. Республика Абхазия подтверждает свою приверженность принципам мирного сосуществования, добрососедства и уважения международного права. Мы открыты к развитию диалога и сотрудничества с заинтересованными государствами, включая Грузию, при условии соблюдения принципов равноправия, взаимного уважения и признания объективно сложившихся политико-правовых реалий».

Напомним, в ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют его и Флорес в сговоре с целью «наркотерроризма», контрабанде кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств для возможного использования против США.

В субботу Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены в Центр содержания под стражей в Бруклине.

Спустя несколько часов после операции президент США Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не произойдет упорядоченная передача власти. Он не дал подробностей, как именно это будет происходить.

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало развитие событий в Венесуэле, выразив надежду на отмену признания Каракасом независимости самопровозглашённых республик — Абхазии и Южной Осетии.