Марко Рубио и Ираклий Кобахидзе поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Информацию распространило американское внешнеполитическое ведомство.
«Стороны обсудили представляющие взаимный интерес темы, в том числе вопросы безопасности на Кавказе и в черноморском регионе», — сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пигот.
Кобахидзе написал в соцсети X о «продуктивном телефонном разговоре»:
«Мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнёрства и укрепления роли Грузии как надёжного партнёра на Южном Кавказе. Подтвердили приверженность укреплению связей между Грузией и США, а также продвижению региональной стабильности и связности».
Другие подробности не сообщаются.
Телефонный разговор фактически стал первой полноценной коммуникацией между высокопоставленными представителями двух стран после прихода к власти администрации Трампа.
Ранее Грузию посетил Питер Андреоли — и.о. заместителя руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента. Он, в частности, провел переговоры с главой МИД Макой Бочоришвили, представителями оппозиции и посетил место строительства порта Анаклия.
- В ноябре 2024 года США при администрации Джо Байдена приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией — после того как «Грузинская мечта» заморозила евроинтеграцию до конца 2028 года и применила силу против участников протестов.
- «Грузинская мечта» рассчитывала восстановить отношения с администрацией Трампа, однако, несмотря на письма и публичные заявления в поддержку Вашингтона, контакты оставались ограниченными. В 2025 году посольство США сообщило, что находящийся под санкциями почётный председатель партии Бидзина Иванишвили отказался встретиться с американским послом — чтобы выслушать послание администрации Трампа.
- В последнее время представители грузинских властей провели ряд встреч в Вашингтоне — в Госдепартаменте, Министерстве финансов и на Капитолийском холме; о коротких беседах с Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом сообщали президент Михаил Кавелашвили и глава МИД Мака Бочоришвили.
- 18 марта США включили Грузию в список стран с «высокими миграционными рисками». С апреля 2026 года для получения американской визы гражданам Грузии потребуется внести залог до 15 тысяч долларов; вместо многократных виз сроком на десять лет будут выдаваться краткосрочные одноразовые.
