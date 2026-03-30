Марко Рубио и Ираклий Кобахидзе поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Информацию распространило американское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны обсудили представляющие взаимный интерес темы, в том числе вопросы безопасности на Кавказе и в черноморском регионе», — сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пигот.

Кобахидзе написал в соцсети X о «продуктивном телефонном разговоре»:

«Мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнёрства и укрепления роли Грузии как надёжного партнёра на Южном Кавказе. Подтвердили приверженность укреплению связей между Грузией и США, а также продвижению региональной стабильности и связности».

Другие подробности не сообщаются.

Телефонный разговор фактически стал первой полноценной коммуникацией между высокопоставленными представителями двух стран после прихода к власти администрации Трампа.

Ранее Грузию посетил Питер Андреоли — и.о. заместителя руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента. Он, в частности, провел переговоры с главой МИД Макой Бочоришвили, представителями оппозиции и посетил место строительства порта Анаклия.