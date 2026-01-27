Accessibility links

Майя Санду: с сожалением смотрю на Грузию, которую Россия вернула на свою орбиту

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что Россия «вернула Грузию на свою орбиту», используя страх войны как инструмент политического влияния:

«С гордостью заявляю, что Молдова смогла противостоять этой двухлетней атаке благодаря усилиям всего общества. Наши граждане доказали свою приверженность миру, Европе и демократии. Но с сожалением смотрю на Грузию, которую, несмотря на мужество грузинского народа, который продолжает отстаивать демократические ценности, европейские устремления и право самостоятельно определять своё будущее, Россия вернула на свою орбиту, используя страх войны как инструмент и посылая сигнал о том, что неправильный выбор обойдётся ценой мира».

Тема влияния России на соседние страны обсуждается и в докладе Военной разведки Финляндии «Обзор военной разведки 2026». В документе говорится о снижении влияния России на Южном Кавказе и одновременно отмечается политическое сближение Москвы и Тбилиси. Согласно документу, главная цель России – усиление своего глобального влияния, осталась неизменной. Её режим рассматривает западную либеральную демократию как угрозу и стремится ослабить Запад посредством войны на Украине, других конфликтов и использования враждебного гибридного влияния в качестве инструментов, говорится в документе.

«Россия остаётся значимым актором на Южном Кавказе, хотя её влияние сократилось. Она утратила позицию внешнего регулятора конфликта между Арменией и Азербайджаном, а отношения обеих стран с Россией ослабли. В то же время Грузия политически сблизилась с Россией», - читаем в документе.

Отдельно в докладе упоминается Молдова: несмотря на победу проевропейских сил на парламентских выборах осенью 2025 года, Россия продолжает попытки усилить своё политическое влияние в стране, используя гибридные методы и замороженный конфликт в Приднестровье, говорится в обзоре.

В финской разведке отмечают, что основное внимание России сосредоточено на постсоветском пространстве, прежде всего на войне в Украине, однако это не мешает Москве сохранять политическое присутствие в отдельных странах региона.

