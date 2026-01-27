Экспорт картофеля из Грузии в Россию вырос в шесть раз

По данным Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), экспорт картофеля из Грузии в Россию в 2025 году по сравнению с предыдущим годом вырос примерно в шесть раз.

На протяжении многих лет основным экспортным рынком грузинского картофеля был Азербайджан. Так, в 2016 году туда было поставлено 11 тысяч тонн продукции, в 2017 году — 32,6 тысячи тонн, в 2018 году — 24 тысячи тонн. В 2021 году в статистике на первое место вышла Россия, куда было экспортировано 33 тысячи тонн картофеля.

В 2024 году объём экспорта картофеля в Россию составил 8 440 тонн на сумму 3,3 млн долларов. В 2025 году экспорт достиг рекордного уровня — 50 347 тонн, а его стоимость составила 20,5 млн долларов.

По итогам 2025 года пятёрка основных стран-импортёров грузинского картофеля выглядит следующим образом:

Россия — 50 347 тонн, 20,5 млн долларов

Азербайджан — 24 320 тонн, 4,5 млн долларов

Беларусь — 3 302 тонны, 1,4 млн долларов

Армения — 3 766 тонн, 801 тысяча долларов

Казахстан — 394 тонны, 84 тысячи долларов

Что касается импорта картофеля, то в 2025 году наибольший объём продукции в Грузию был ввезён из Турции — 6 705 тонн на сумму 1,8 млн долларов. Также импорт осуществлялся из Египта, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана.

После прихода к власти партии «Грузинская мечта» Россия вновь стала одним из ключевых торговых партнёров Грузии, а после начала войны в Украине эта позиция ещё больше укрепилась.

Согласно данным «Грузстата», в 2025 году Россия занимает третье место среди экспортных направлений Грузии, на неё приходится 10,3% общего объёма экспорта. Первое и второе места сохраняют Кыргызстан и Казахстан (в совокупности более 33%), куда, по официальным данным, из Грузии в основном экспортируются легковые автомобили. Однако журналистские расследования и аналитические материалы указывают на то, что значительная часть этих автомобилей в конечном итоге попадает не на рынки Центральной Азии, а в Россию.

Доля России в импорте Грузии, по данным «Грузстата», составляет около 10,5%, что является четвёртым показателем после Турции, США и Китая.