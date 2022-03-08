McDonald's приостанавливает работу всех ресторанов в России

Компания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины.

В компании пока не знают, когда смогут восстановить бизнес в России и пообещали внимательно следить за гуманитарной ситуацией в стране.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.