Следующая неделя обещает быть насыщенной в ключе противостояния Тбилиси с Брюсселем. В понедельник, 23 февраля, запланирован министериал глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. На нем ожидается обсуждение документа, разработанного верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. В нем речь идет о требованиях к России в процессе мирных переговоров с Украиной. Один из пунктов касается вывода российских войск из отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии. Представители «Грузинской мечты» со скепсисом отнеслись к новости, напомнив обществу, что Кая Каллас «заклятый враг» Грузии. В правящей силе усилилась антиевропейская риторика с учетом еще одного мероприятия. 25 февраля в комитете по иностранным делам Европарламента будет обсуждаться ежегодный доклад по Грузии.

Информация от главного редактора отдела Европы Радио Свобода Рикарда Йозвяка вызвала новый всплеск политических дискуссии вокруг грузино-европейских отношений. Как сообщает Йозвяк глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ, с которым ознакомилось Радио Свобода. В нем изложены уступки, на которые Россия должна пойти в ходе продолжающихся дипломатических переговоров с Украиной, посредником в которых являются Соединенные Штаты. В дискуссионном документе под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента» утверждается, что мир и безопасность невозможны «без участия ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС». В документе есть и следующий пункт:

«Еще один ультиматум касается отсутствия ядерного оружия в Беларуси и «запрет российского военного присутствия и размещения войск в Беларуси, Украине, Республике Молдова, Грузии и Армении». Российские войска на протяжении десятилетий размещались в контролируемых Россией отколовшихся регионах, таких как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, а также на базах в Армении и Беларуси», — пишет Рикард Йозвяк.

Некоторые части документа Каллас могут быть вынесены на обсуждение министров иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 23 февраля. Новость в оппозиционном спектре восприняли позитивно. Хатия Деканоидзе из партии «Нацдвижение» одна из первых отозвалась на новость.

«Европейский союз во главе с Каей Калас опубликовал рабочий документ, в котором предлагается вывод российских войск с оккупированных территорий Грузии на условиях переговоров с Россией. Такой записи о Грузии давно не было в европейских документах. Это очень важное подтверждение того, что европейские друзья помнят о Грузии», — заявила Хатия Деканоидзе.

Не умаляя важности содержания документа еврокомиссара Каллас, лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе предполагает, что из-за антизападной политики правящая сила «Грузинской мечты» обесценит этот вопрос:

«В условиях, в которых данная власть не защищает интересы страны, ЕС остается верной грузинскому народу, заботится о территориальной целостности Грузии, чтобы на ее территории больше не было российских оккупационных сил. Это следует оценить очень высоко. Но, подозреваю, что когда Европа потребует вывода оккупационных сил, «Грузинская мечта» скажет, что таким образом ЕС раздражает Россию».

Его предположение отчасти подтвердилось. Депутат «Силы народа» из парламентского большинства «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили усомнился в искренности еврокомиссара Каллас.

«Если она искренна и хочет, чтобы мы поверили этому заявлению, то ей следует спросить своего коллегу, президента Франции, что он имел в виду, когда говорил и говорит, что Европа должна вместе с Россией построить новую архитектуру безопасности. Во что превратится оккупационная армия, если к ней будет приписана новая европейско-российская армия?», — задался вопросом депутат Мачарашвили.

О желании и важности деоккупации страны говорили и депутаты «Грузинской мечты». Но в этом процессе они не смогли увидеть роль главы внешнеполитического ведомства ЕС. Депутат Шота Хабарели заявил ТВ Пирвели:

«Кая Калас — человек, который определенно настроен против Грузии. Это тот человек, который делает заявления против Грузии. У Каи Калас очень большие проблемы в собственной Европе, с самой собой в Брюсселе. В то же время, очень хорошо [что она просит чего-то полезного для нас], могут быть и светлые моменты, но я думаю, что она — заклятый враг нашей страны».

«У меня такое ощущение, что сегодня в Брюсселе очень мало возможностей для правильного восприятия и оценки объективной реальности. Это касается не только Грузии. В целом, я думаю, в Брюсселе не всё должным образом анализируется», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире программы Imedi LIVE. По ее словам, брюссельская бюрократия совершенно не понимает важности отношений с Грузией. «Брюсселю не хватает стратегического видения», — сетовала министр Мака Бочоришвили, ссылаясь на слова госсекретаря США Марко Рубио, в том числе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Мака Бочоришвили раскритиковала структуры правления ЕС, в которой Кая Каллас, благодаря своей должности, оказывает большое влияние на позиции ЕС во внешней политике.

«Важно, что именно Кая Калас в значительной степени определяет позицию Европейского союза во внешней политике, а не сами государства-члены ЕС. Когда, с одной стороны, мы говорим о необходимости суверенитета и необходимости его продвижения, а с другой Кая Калас определяет отношения с третьими странами, это тоже определенная аномалия, которую мы наблюдаем сегодня во внешней политике Брюсселя. Я побывала в нескольких столицах, в Будапеште и в Словакии, и их громкое отношение к этим принципам особенно примечательно. Словацкое правительство также довольно часто говорит о суверенитете, и это важная основа, от которой мы можем отталкиваться, если сегодня в Брюсселе еще есть шанс проводить прагматичную политику», — сказал Мака Бочоришвили.

Ссылка на страны ЕС, в которых самая слабая демократия, и к которым у самого Брюсселя много претензий - неудачная попытка «Грузинской мечты», как отмечают оппоненты власти, как-то оправдаться перед своими проевропейски настроенными избирателями. Среди последних тоже растет недовольство из-за стремительного отдаления Тбилиси от Брюсселя. В последний раз – из-за принятия в соответствующий закон поправки, признающей уголовным преступлением непризнание конституционных органов, что будет караться лишением свободы сроком до трёх лет. Новая инициатива вызвала критику со стороны европарламентариев.

«Это полностью авторитарный шаг. Это означает, что всё самое ужасное законодательство, которое когда-либо существовало или даже не существовало в мире, правительство «Грузинской мечты» использует для искоренения любого рода критики, — заявил европарламентарий Начо Санчес Амор. — Этот последний законопроект, анонс инициативы, касающейся отрицания или делегитимации правительства, является ещё одним подтверждением репрессивной политики. То, что выражение политической позиции – отказ признать легитимность правительства из-за того, что произошло на выборах, - будет криминализировано, является настоящим безумием. Они прибегают к любым фантазиям, чтобы найти все возможные способы уничтожить критически настроенное гражданское общество».

В отношении грузинских властей ожидается больше критики 25 февраля. В комитете по иностранным делам Европарламента запланировано обсуждение ежегодного доклада по Грузии. Автором и докладчиком документа является европарламентарии Раса Юкнявичене, которая правящей «Грузинской мечтой» была объявлена «врагом Грузии» еще раньше, чем Кая Каллас.

