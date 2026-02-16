Грузия делает ставку на географию. На 62-й Мюнхенской конференции по безопасности Тбилиси позиционировал себя как незаменимый мост между Европой и Азией и ключевой элемент европейской безопасности. Но внутри страны это выступление главы МИД Маки Бочоришвили вызвало споры: достаточно ли одной «выгодной географии», чтобы сохранить стратегический курс. Пока власть говорит о «безальтернативном узле» между регионами, оппоненты предупреждают о потере европейской перспективы и усилении давления Москвы.

Между Европой и Азией: Грузия как ключевой узел

13 февраля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности под названием «Определение стратегического порядка в Евразии: Средний коридор как элемент европейской повестки безопасности», хотя мало кто ожидал, что она окажется в списках участников, если учесть крайнее охлаждение отношений между Тбилиси и Западом. На прошлогодней конференции Грузия была представлена лишь на второстепенном уровне и без участия высшего политического руководства, что в экспертной среде было воспринято как свидетельство о том, что ее более не считают приоритетным партнером.

Вместе с Макой Бочоришвили в дискуссии участвовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Главная идея, озвученная грузинской стороной, заключалась в том, что Грузия — это безальтернативный «узел, который соединяет Европу и Азию». Во время выступления Бочоришвили отметила, что «в эпоху перемен» усиливается стратегическая значимость Среднего коридора.

«Средний коридор» — это международный транспортный маршрут, проходящий через Грузию, который связывает Китай и Европу в обход России. Грузия играет важную роль в этом коридоре как транзитный узел, соединяющий Азербайджан и Турцию.

«Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для региона. Грузия же является связующим путем между Европой и Азией, что важно для Европейского союза. Маршрут, проходящий через Грузию, является составной частью европейской безопасности особенно после начала Россией войны в Украине», — сказала она во время выступления.

Глава грузинского МИД подчеркнула, что Грузия является стабильной страной и поддерживает стратегические отношения со всеми соседями — с оговоркой об отношениях с Россией. Она отметила, что около 20% территории Грузии остаются под российской оккупацией, что создает серьезные вызовы безопасности. Министр также напомнила о 16 соглашениях о свободной торговле, сотрудничестве с ЕС, Китаем и странами Центральной Азии, а также о проекте черноморского подводного кабеля, который должен связать энергосистемы региона с Европой.

«Мы очень гордимся тем, что создали благоприятную экономическую среду для инвестиций. <...>. С нашей точки зрения, очень важны отношения с Румынией и Болгарией, и мы рассматриваем создание черноморского кабеля, который соединит наш регион с Европой. Кроме того, для энергетической безопасности Европы крайне важно сотрудничество в энергетической сфере с Азербайджаном», — заявила глава МИД Грузии.

Дипломатия и признание

До начала конференции по безопасности Мака Бочоришвили заявила журналистам, что форум является для Тбилиси возможностью наладить коммуникацию с международными партнерами и представить национальные приоритеты. Второй день дипломат посвятила двусторонним встречам.

Бочоришвили провела встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Кроме того, грузинский министр приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам расширения Европейского союза.

Грузинский МИД распространил фотографии, на которых Мака Бочоришвили общается с еврокомиссаром Мартой Кос. Это выглядит примечательно на фоне взаимной публичной критики: европейские представители не раз критиковали действия грузинских властей, а Тбилиси, в свою очередь, критиковал позицию отдельных европейских лидеров, в частности Марты Кос.

Посол Грузии в Германии Александр Картозия назвал участие министра «очередным признанием особой роли Грузии».

«Само приглашение министра иностранных дел Грузии на эту конференцию, а затем ее очень успешное участие в панельной дискуссии и этих встречах стало очередным признанием особой роли Грузии — не только в поиске путей взаимосвязанности между странами, но и в их формировании», — заявил Картозия.

«Урок географии вместо стратегии»

Выступление Бочоришвили в Тбилиси вызвало резкую реакцию. Представители оппозиции сочли его недостаточно содержательным и лишенным стратегического видения.

«В итоге остался урок географии с условной «открытой экономикой» и несколько фотографий», — говорит экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Теона Акубардия.

По ее мнению, министр не упомянула стратегические вопросы: глубоководный порт Анаклия, логистическую инфраструктуру, инвестиции ЕС, замороженный процесс евроинтеграции.

«Выступление касалось географии Среднего коридора и выхода Грузии к Черному морю, но не касалось важности глубоководного порта Анаклия для преимущества Грузии (который не был построен, несмотря на обещания), ни развития логистических возможностей страны (в том числе железнодорожной и дорожной инфраструктуры), ни значения поддержки ЕС в этом направлении через инвестиции, ни выбора Грузии, чья заявка на вступление в ЕС отправлена и которая на бумаге все еще имеет статус кандидата, ни дороги Трампа в нашем регионе и американских и европейских инвестиций для соседей, что должно быть дополнением этого Среднего коридора», — написала она в Facebook.

По словам Акубардия, «режим упускает возможность использовать преимущества Грузии, враждуя с Западом и умаляя геополитические преимущества».

Раскритиковала выступление и член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе. Она заявила, что Грузия «исчезла из парадигмы Восточной Европы» и утратила роль в формировании архитектуры мира на Южном Кавказе. По ее оценке, в выступлении не прозвучало ответа на ключевые вопросы:

«Ни одного слова о том, как власть видит будущий горизонт в направлении коридора, в геостратегическом направлении, в направлении укрепления мира и стабильности, конечно же, от министра не прозвучало. В ее речи была только вода. Фактически мы теряем перспективу членства в ЕС, а также потеряли перспективу стать одним из хабов для серьезных грузов», — говорит Деканоидзе в интервью «ТВ Пирвели».

Сигналы из Москвы

Пока на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали вопросы европейской безопасности, из Москвы звучали заявления о перспективах расширения российско-грузинского сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о готовности «углублять российско-грузинские связи» и назвал сотрудничество с Россией «одним из главных факторов экономического подъема Грузии».

«Однако с успехами в экономике резко контрастирует отсутствие политического диалога. Наверное, грузинским властям стоило бы задуматься, сколь больших результатов можно было бы добиться при наличии дипотношений с Россией. <...>.Мы лишь хотим, чтобы в Тбилиси знали: Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду», – констатировал Галузин.

Ранее, в январе 2026 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила позитивные тенденции в экономике и подчеркнула стремление Москвы выстраивать «прагматичные отношения» с Грузией.

«В Грузии все больше граждан и политиков понимают, что залог благополучия страны — не в конфронтации, а в сотрудничестве и диалоге с Россией», — заявила Захарова.

Эта двойственность - охлаждение отношений с Брюсселем и параллельные экономические сигналы из Москвы — усиливает тревогу части грузинского общества. Акубардия предупреждает: «Экономическая зависимость от России, возникшая благодаря режиму Иванишвили — это еще один рычаг давления на нас».

По словам экс-заместителя секретаря Совбеза, ценой восстановления дипломатических отношений с Россией является признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Заявление вице-премьера России о восстановлении железнодорожного сообщения через оккупированную Абхазию также фактически предполагает признание так называемой независимости Абхазии.

12 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что сейчас «ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе». По его словам, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через территорию Абхазии. «Грузинская железная дорога» опровергла сообщения о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной республики Абхазия

«Эти два заявления, прозвучавшие в течение одной недели, являются показателем давления и требований Кремля на фоне того, что Америка предлагает двум нашим соседям мир и долгосрочное развитие», — говорит Акубардия. и добавляет, что анонсированные провластным телеканалом «Рустави2» дебаты между представителями власти и оппозиции, являются продолжением избранного внешнего вектора.

Дебаты о самом векторе

Тема дебатов на телеканале «Рустави2» — «Национальные интересы и европейский курс». В обсуждении заявлены представители власти и ее сторонники: лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия; член движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакарашвили, выступающий против евроинтеграции; сторонники власти Гога Хаиндрава и член «Силы народа» Гурам Мачарашвили. Среди представителей оппозиции: Цотне Коберидзе (бывший член «Гирчи — больше свободы»), Герман Сабо (партия «Гирчи») и Ника Оболадзе (бывший член «Единое национальное движение»).

Социолог Яго Качкачишвили сообщил в Facebook, что отказался от участия, назвав саму тему дебатов «антиконституционной». По его словам, представители телеканала сообщили ему, что тема обсуждения: «Нужна ли стране евроинтеграция?».

«Предмет дебатов ведь тоже имеет значение, правда? <...>.Никогда в постсоветской Грузии польза евроинтеграции для нашей страны не ставилась под публичную ревизию. Ее отрицание считалось безошибочным основанием для маргинализации любого. Эту новую точку отсчета нигилизма в отношении евроинтеграции создала нынешняя власть, причем так, что маргинализации она не боится».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отвергает обвинения в пересмотре курса страны. По его словам, евроинтеграция закреплена в Конституции как конституционная задача, и власти не ставят под сомнение этот вектор. Дебаты, по его утверждению, касаются не смены курса, а обсуждения конкретных аргументов — в частности, «распространяемой лжи».

«По любому вопросу можно обсуждать как плюсы, так и минусы — особенно на фоне ложных кампаний, которые сегодня ведутся. Часто утверждают, например, что после вступления Эстонии в Европейский союз ее экономика выросла вдвое. Однако если проанализировать период после вступления Эстонии в ЕС и сравнить экономический рост Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран с динамикой роста экономики Грузии за тот же период, то окажется, что экономика Грузии выросла больше, чем у стран, вступивших в ЕС», — заявил Кобахидзе.

Отметим, что дебаты проходят на фоне серьезного охлаждения отношений между Тбилиси и Брюсселем. Несмотря на получение статуса кандидата в 2023 году, грузинское правительство объявило о приостановке начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. В ноябре 2026 года Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что у Грузии «от статуса кандидата осталось только название».

