Медведев заявил, что война 2008 года «радикально изменила его жизнь»

Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что события 8 августа 2008 года «радикально изменили его жизнь».

«Одно дело, когда ты избран президентом, еще достаточно молодым по возрасту, и ты только привыкаешь к той задаче, которую исполняешь, к тому бремени, которое несешь. А другое дело, когда ты вынужден принимать решения о военных действиях. И я на самом деле могу сказать, что это очень непросто», — сказал политик в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

По словам Медведева, грузинские власти — «режим Саакашвили» — тогда «подначивали, в том числе из-за океана».

«Но все равно, когда такое происходит, элемент неожиданности есть. Но тут главное, на мой взгляд, — не растеряться и принять решение о том, что делать, максимально быстро. И, собственно, что и было сделано», — отметил он.

Политик утверждает, что был вынужден принять решение о нанесении «ответного удара по грузинским войсковым формированиям» после нескольких часов консультаций с министром обороны, начальником Генштаба и «с некоторыми другими военачальниками». Имя Владимира Путина — занимавшего тогда пост премьер-министра — Медведев не назвал.

Приняв решение о начале военных действий, по словам политика, России удалось «все это погасить» и «объяснить, как себя нельзя вести с Россией».

Говоря о признании Россией независимости самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии, — Медведев отметил, что это тоже «непростой был шаг», поскольку Москва «так никогда не делала».

«Но, тем не менее, решение было принято. И в соответствии с, теперь скажу уже правовую вещь, доктриной международного права, самого факта признания со стороны хотя бы одного государства достаточно вот такого, креации, так сказать, чтобы возник субъект международного права. Потому что очень по-разному складывается судьба новых субъектов, но достаточно одного признания. Причем это признание носит безотзывный характер, подчеркиваю. Даже если кто-то признавший отозвал акт признания, все равно правосубъектность государства возникла. Вот такова позиция доктрины международного права, всех источников на эту тему», — сказал политик.

Теперь Абхазия и Южная Осетия, по его словам, развиваются «в целом мирно», без «конфликта с соседями».

«Мы им помогаем. Что-то удалось, что-то, наверное, не удалось еще до сих пор. Но тем не менее самое главное — там обеспечен мир, тем более что значительная часть жителей этих новых республик — это еще и граждане Российской Федерации», — сказал он.