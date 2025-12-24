Мераб Двалишвили назван лучшим бойцом 2025 года по версии MMAJunkie и ESPN

Авторитетный американский сайт MMAJunkie и телеканал ESPN, который до 2025 года был официальным партнёром организации UFC, назвали Мераба Двалишвили лучшим бойцом 2025 года.

Что касается номинации MMAJunkie, голосовать могли журналисты, а кандидатами наряду с Двалишвили были Ислам Махачев и Пётр Ян.

«Двалишвили проиграл свой последний бой, однако то, чего он достиг за последние 12 месяцев, и то, как он сумел нас впечатлить, позволило ему окончательно закрепиться в этой весовой категории. В борьбе за звание лучшего бойца года он выгодно отличается от других претендентов», — пишет MMAJunkie.

Телеканал ESPN, между тем назвал 2025 год «похожим на американские горки». СМИ пишет, что Мераб Двалишвили «раздвигал границы возможного и приближался к историческим достижениям».

«Календарный год он начал с доминирующей победы над Умаром Нурмагомедовым в бою, признанном «Боем вечера», на турнире UFC 311 в январе. Затем в июне на UFC 316 в реванше он убедительно разобрался с Шоном О’Мэлли, завершив поединок болевым приёмом. После этого в октябре на UFC 320 он устроил настоящий мастер-класс, полностью превзойдя Кори Сэндхагена. Было ли поражение Двалишвили решением судей от Петра Яна два месяца спустя на UFC 323 следствием выгорания или же результатом правильных тактических корректировок соперника после их первой встречи, мы узнаем лишь тогда, когда они встретятся в третий раз. Но дерзкий год Двалишвили, с четырьмя боями, в эпоху, когда редко увидишь, чтобы чемпион выходил в октагон даже дважды за год, выгодно выделяет его на фоне всех остальных», - говорится в статье ESPN.

Голоса также получили Алекс Перейра, Ислам Махачев и Илия Топурия.