Мераб Двалишвили защитил титул чемпиона

Грузинский боец, чемпион UFC в лёгком весе Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном событии турнира UFC 320, состоявшемся утром 5 октября в Лас-Вегасе.

Бой продлился все пять раундов. В первом раунде Сэндхаген доминировал, но Двалишвили быстро восстановил контроль. Грузинский боец в итоге одержал победу единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-46).

34-летний Мераб Двалишвили одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, 5 октября же одержал свою 14-ю победу подряд.