Мераб Двалишвили уступил россиянину Пётру Яну и потерял титул чемпиона UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили потерял титул чемпиона в легчайшем весе, уступив россиянину Пётру Яну.

Бой в Лас-Вегасе (США)продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей (49–46, 49–46, 48–47). Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

Соперники уже встречались весной 2023 года, и тогда победу одержал грузинский спортсмен.

«Хочу сказать привет моей стране России, всем болельщикам по всему миру, своей семье. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали, они со мной в сложные и в хорошие моменты. UFC изменил мою жизнь, спасибо!» – сказал Ян после боя.

На данный момент на счету 32-летнего Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА. До этого поединка он шёл на серии из трёх побед и продлил её. У Мераба Двалишвили – 20 побед и пять поражений. Ему 34 года. Грузинский боец до этого матча шёл на серии из 14 побед.