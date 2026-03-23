Мэром Парижа избран социалист Грегуар

Во Франции в воскресенье прошёл второй тур муниципальных выборов. Избирались в том числе мэры больших городов, включая Париж. Успеха в большинстве крупных городов добились представители левых сил. В целом по стране высокие результаты показали и правые популисты.

Мэром Парижа был избран социалист Эммануэль Грегуар, соратник нынешнего мэра Анн Идальго. В напряжённой борьбе он опередил бывшую министра культуры Рашиду Дати, которую поддерживали правоцентристы.

Депутат Европарламента, один из союзников «Грузинской мечты» Тьерри Мариани в первом туре выборов мэра Парижа набрал всего 1,61% голосов.

Левые также сохранили посты мэров в Марселе и Лионе. Мэром Марселя переизбран Бенуа Пайян, опередивший кандидата правопопулистского Национального объединения. Сторонникам Марин Ле Пен удалось победить только в одном городе с населением более 100 тысяч человек - Перпиньяне. Однако они взяли под контроль множество малых населённых пунктов. Союзник Национального объединения Эрик Сьотти добился успеха в Ницце.

Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выступили, как и ожидалось, не слишком удачно, однако им удалось победить в Бордо. Мэром Гавра избран Эдуар Филипп - вероятный кандидат в президенты в 2027 году от правоцентристов. Крайне левые смогли победить в пригороде Парижа Сен-Дени.