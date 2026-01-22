МИД: в составе экипажа задержанного танкера Veronica граждан Грузии не оказалось

В составе экипажа танкера Veronica, задержанного США в Карибском море 15 января, граждан Грузии не было, сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии. В ведомстве заявляют, что информация была получена из соответствующих ведомств США.

Ранее родственники нескольких моряков сообщили грузинской службе «Радио Свобода», что на танкере Veronica, задержанном в Карибском море из-за связей с Венесуэлой и ходившем под флагом Гайаны, находились пять грузинских моряков. Семья одного из них сообщала, что не может установить с ним контакт и не знает, где он находится и в каких условиях.

Танкер Veronica, о задержании которого сообщило командование Вооружённых сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой. Позже американские военные захватили еще один танкер – Sagitta.

Захваченные за последние несколько недель танкеры либо находились под санкциями США, либо являлись частью так называемого «теневого флота», суда которого скрывают своё происхождение с целью перевозки нефти из стран, находящихся под санкциями – Ирана, России и Венесуэлы.

Ранее сообщалось о нахождении грузинских моряков на борту танкера Bella-1 (Marinera), задержанного 7 января в Атлантическом океане. Капитаном судна был Автандил Каландадзе; помимо него, в состав экипажа входили ещё пять грузинских моряков.