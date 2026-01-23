В Грузию вернулись моряки с задержанного США танкера

По информации грузинской службы Радио Свобода, 23 января в Батуми вернулись пятеро грузинских моряков, которые работали на танкере Veronica, задержанном 15 января в Карибском море. Судно входит в состав так называемого «теневого флота» и было захвачено вооружёнными силами США из-за связей с Венесуэлой.

Моряки прибыли в Грузию из Пуэрто-Рико через Панаму и Стамбул. Их возвращение на родину обеспечили Соединённые Штаты.

Когда стало известно о задержании танкера, в МИД Грузии заявляли, что проверяют информацию. После того как моряки вышли на телефонную связь с родственниками после недельного отсутствия, сообщалось, что «на данный момент» грузинские моряки на танкере Veronica не находятся.

Радио Свобода с 20 января пыталось уточнить сведения о них как в Министерстве иностранных дел, так и в Агентстве морского транспорта, после того как родственники моряков связались с редакцией и предоставили информацию о грузинских моряках на судне под флагом Гайаны.

22 января, ссылаясь на международные СМИ, уже сообщалось, что судно находилось у побережья Пуэрто-Рико.

Танкер Veronica, задержанный американскими военными, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой. Позже США захватили ещё один танкер — Sagitta.

После начала американских задержаний, связанных с Венесуэлой, Veronica сменила флаг и название: в онлайн-базах судно с идентификационным номером [IMO 9256860] теперь зарегистрировано как Galileo под российским флагом.

Судно входит в «теневой флот», использовавшийся для обхода санкций на торговлю сырой нефтью с Россией, Ираном и Венесуэлой, и также подпадало под санкции. В апреле 2022 года греческая береговая охрана задержала танкер, тогда называвшийся Lana, в заливе Каристос, когда он перевозил иранскую нефть. 15 января 2026 года судно было задержано из-за связей с Венесуэлой. Согласно украинскому порталу санкций, Galileo, который в разные периоды плавал под флагами России, Ирана, Нидерландов и Либерии, находится под американскими санкциями, а также подпадает под ограничения Великобритании и Европейского союза.

С 25 декабря 2025 года бывшая Veronica, ныне Galileo, принадлежит компании «Буревестмарин», зарегистрированной полгода назад в российском городе Рязань. Владельцем компании является Илья Бугай из аннексированного Россией Крыма, ныне проживающий в Москве. Он также является генеральным директором компании «Руснефтехимторг», занимающейся торговлей нефтепродуктами, включая танкеры.

У этой же компании есть ещё один танкер, захваченный вооружёнными силами США — Marinera/Bella 1, на котором также находились грузинские моряки; его капитан оказался гражданином Грузии Автандилом Каландадзе.