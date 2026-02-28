МИД Грузии с «глубокой обеспокоенностью» отслеживает события на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что внимательно и с «глубокой обеспокоенностью» отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта между Ираном, Соединёнными Штатами и Израилем.

В официальном сообщении, опубликованном в социальной сети X, подчёркивается:

дипломатические усилия являются ключевыми для деэскалации и обеспечения стабильности в регионе;

гражданам Грузии рекомендуется руководствоваться официальными указаниями и принять все необходимые меры для собственной безопасности;

грузинские дипломатические представительства в регионе продолжают полноценно функционировать и готовы оказать помощь гражданам по необходимости.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X выразила поддержку народу Ирана и обвинила иранское руководство в отказе от переговоров и жестоком обращении с собственным населением в условиях конфликта.

Ситуацию пока не комментировал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

28 февраля утром Соединённые Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, в рамках которой нанесены авиаудары по ряду целей на территории страны.

Удары затронули правительственные и военные объекты, в том числе в Тегеране и других крупных городах, а также инфраструктуру ядерной программы Ирана.

Операция в американских источниках названа одной из крупнейших зарубежных военных инициатив администрации Дональда Трампа.

Фотогалерея: Тегеран после ударов Израиля и США. Фотографии Огромные очереди на заправки, пробки на дорогах, протесты в поддержку правительства и Верховного лидера – как живет Тегеран после первых авиаударов со стороны Израиля и США













Президент США Дональд Трамп подтвердил начало «крупной боевой операции» и предупредил о возможных жертвах среди американских военнослужащих. Он призвал иранские вооружённые силы и Корпус стражей исламской революции сложить оружие, а граждан Ирана - сейчас укрываться в укрытиях, а после завершения ударов США взять власть в свои руки.