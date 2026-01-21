МИД уточняет информацию о присутствии грузин на судне, задержанном в Карибском море

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на распространённую грузинской службой Радио Свобода информацию о возможном нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января в Карибском море, и заявило, что уточняет сведения.

«Для проверки информации, распространённой в открытых источниках, о наличии граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, посольство Грузии в США проводит соответствующую работу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД также отметили, что «на данный момент в Министерство иностранных дел не поступала информация о задержании граждан Грузии».

Между тем родственники моряков сообщили грузинской службе Радио Свобода, что на танкере Veronica, задержанном 15 января в Карибском море из-за связей с Венесуэлой и ходившем под флагом Гайаны, находились пять грузинских моряков.

Брат третьего помощника капитана рассказал, что последний раз связывался с моряком 14 января. После задержания судна семья не может установить с ним контакт и не знает, где и в каких условиях он находится.

Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооружённых сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой.

Захваченные за последние несколько недель танкеры либо находились под санкциями США, либо являлись частью так называемого «теневого флота», суда которого скрывают своё происхождение с целью перевозки нефти из стран, находящихся под санкциями – Ирана, России и Венесуэлы.

Грузинские моряки, помимо танкера Veronica, оказались также на борту танкера BELLA 1 (Marinera), задержанного 7 января в Атлантическом океане. В этом случае капитаном судна был Автандил Каландадзе. Помимо него, в состав экипажа входили ещё пять грузинских моряков. По информации одного из источников грузинской службы Радио Свобода, капитан этого судна является гражданином России.