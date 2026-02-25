Санкции Великобритании в отношении грузинских телеканалов вызвали улыбку у Михаила Кавелашвили

Санкции Великобритании в отношении двух грузинских телеканалов – «Имеди» и PosTV «вызывают улыбку», заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили, в эфире Общественного вещателя:

«Я не знаю ни одного гражданина в нашей стране, который воспринял бы это серьёзно. Даже не знаю, с чем сравнить утверждение о том, что «Имеди» и PosTV якобы влияли на настроения и из-за этого создавался хаос… Для нас главное – чтобы наше общество было информировано. Почему это происходит, чему служат эти санкции и кем они осуществлены», - заявил Кавелашвили, связав также ситуацию вокруг высокопоставленных сотрудников МВД (в отношении которых также были назначены санкции) с так называемым «глубинным государством».

Напомним, 24 февраля, ровно через четыре года после начала войны в Украине, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило санкционный список и ввело финансовые санкции против двух действующих в Грузии провластных телеканалов - «Имеди» и PosTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».