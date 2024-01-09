Михаила Ходорковского заново объявили в розыск по делу о фейках

Российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского заново объявили в розыск из-за нового уголовного дела – по статье о так называемых фейках об армии. На карточку в базе МВД обратили внимание журналисты «Вёрстки».

Ранее Ходорковского разыскивали в связи с возбуждённым в 2015 году уголовным делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Сейчас эта карточка розыска изъята из базы МВД, отмечает издание.

Как пишет «Вёрстка» со ссылкой на информационную справку к закрытому докладу Следственного комитета, в сентябре 2023 года против Ходорковского возбудили уголовное дело по статье о фейках. Кремль использует её для преследования антивоенных активистов и оппозиционеров.

Поводом для уголовного дела стал пост в англоязычном аккаунте Ходорковского в социальной сети Х (бывшем твиттере), который сейчас заблокирован, с фотографией документа, который, как утверждается, отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе говорилось, что к середине августа 2022 года на войне в Украине погибли 48 759 российских солдат.

«В просочившемся письме Минфина России говорится, что по состоянию на 28.08 семьям погибших выплачено 361,4 млрд. руб. За каждого погибшего солдата по 7,4 млн. рублей. Всего это дает 48 759 подтвержденных умерших. Пропавшие без вести и солдаты ДНР+ЛНР не учитываются», – комментировал фото Ходорковский. Подлинность документа не подтверждена.