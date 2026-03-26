Минэкономики Грузии ознакомило представителя Госдепа с проектом порта Анаклия

Министерство экономики Грузии представило проект глубоководного порта Анаклия представителю Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питеру Андреоли. С ним встретилась заместитель министра Тамар Иоселиани.

Как сообщили в ведомстве, стороны подробно обсудили генеральный план порта и дизайн морской инфраструктуры — именно на их основе сейчас ведутся строительные и мобилизационные работы.

Во встрече также участвовали руководители компании «Морской порт Анаклия», «Грузинской железной дороги» и Агентства морского транспорта. В министерстве подчёркивают: Анаклия — ключевой инфраструктурный проект страны, а железная дорога — «критическое звено» Среднего коридора.

Андреоли прибыл в Грузию несколько дней назад. По данным посольства США, в рамках визита он планирует встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.

Проект строительства глубоководного порта в Анаклия откладывался несколько раз. Ранее предполагалось, что первый корабль зайдёт в порт Анаклия ещё в 2020 году — в тот же год, когда правительство «Грузинской мечты» расторгло соглашение с «Консорциумом развития Анаклии», подписанное в 2016-м.

Консорциум основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC. Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд с выводом на грузооборот в 14 млн тонн к 2030 году.

Официальной причиной разрыва контракта власти назвали невыполнение обязательств, тогда как сам консорциум обвинял государство в создании препятствий. Впоследствии правительство выиграло два арбитражных спора по данному делу. Представители консорциума — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — в настоящее время возглавляют оппозиционную партию «Лело».

После расторжения соглашения государство заявило о намерении строить порт за счёт собственных средств, оставив потенциальному инвестору до 49% доли. Позднее в правительстве Грузии сообщили, что новыми инвесторами порта Анаклия станут China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур), у которых есть два субподрядчика — China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International. Однако контракт с ними до сих пор не заключён. Тендер на строительство морской инфраструктуры выиграла бельгийская компания Jan De Nul.

В Вашингтоне критиковали Тбилиси за решение передать долю в проекте китайской компании.