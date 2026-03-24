В оппозиции ждут встречи с представителем Госдепа США Петером Андреоли. Он прибыл в Тбилиси в том числе и для того, чтобы посетить Потийский порт. Визит высокопоставленного представителя Госдепа США также совпал с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между США и Грузией.

Тридцать четыре года назад, 24 марта 1992 года, Соединенные Штаты и Грузия установили дипломатические отношения, — сообщает посольство США в Тбилиси, публикуя в соцсетях соответствующее заявление Госдепа США 34-летней давности. В нём говорится:

«В последние недели новое грузинское правительство предприняло шаги по восстановлению гражданского правления, началу диалога о национальном примирении и взяло на себя обязательство провести парламентские выборы в этом году. На основании этих действий и после переговоров между главой Государственного совета Грузии Эдуардом Шеварднадзе и государственным секретарем Джеймсом Бейкером о политических, экономических и принципах безопасности, имеющих первостепенное значение для Соединённых Штатов, президент считает, что интересы США будут наилучшим образом обеспечены путем установления дипломатических отношений с грузинским правительством. Глубина, масштабы и насыщенность отношений США с Грузией будут зависеть от приверженности грузинского правительства этим принципам», — говорится в заявлении пресс-секретаря Фитцуотера о дипломатических отношениях с Республикой Грузия от 24 марта 1992 года.

В своём сегодняшнем сообщении посольство США в Тбилиси отмечает:

«Соединённые Штаты признали независимость Грузии в декабре 1991 года, и этот шаг стал следующим этапом углубления наших отношений. В обращении к американскому народу Белый дом отметил, что это означает скорейшее открытие посольства США в Тбилиси и поддержку Грузии на пути к членству в международных финансовых институтах».

Дипломатические отношения Вашингтона с Тбилиси были установлены в годы президентства Джорджа Буша-старшего. При его сыне, президенте Джордже Буше-младшем, в 2009 году они переросли в стратегическое партнерство. Два года назад президент Джо Байден приостановил его, а Бидзину Иванишвили включил в санкционный список. После прихода к власти президента Дональда Трампа «Грузинская мечта» тщетно ждёт возобновления отношений с Вашингтоном с чистого листа. Сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили заявил:

«У нас есть своя позиция, из которой мы должны исходить, и ждём соответствующих шагов от администрации правительства США. С их стороны должны быть сделаны шаги. К сожалению, мы не видим желаемого темпа перезагрузки отношений, достойного грузино-американских отношений и той дружбы, которую проявил грузинский народ».

Бывший замминистра иностранных дел и экс-посол Грузии в Дании и Исландии, главный исследователь Центра экономической политики Гиги Гигиадзе, не слишком оптимистичен в оценке перспектив грузино-американских отношений:

«Всего каких-то два года назад мы были стратегическими партнёрами, развивали отношения с США, с нашим главным сторонником и партнёром, последовательно. С государством, которое изначально стояло рядом с Грузией в процессе демократического становления. На данном этапе, в условиях политики «Грузинской мечты», больше всего пострадали грузино-американские отношения: практически ни на одном уровне не сохранились интенсивные и благоприятные взаимодействия», — констатирует Гиги Гигиадзе.

В чём цель визита представителя Госдепа США Петера Андреоли

С годовщиной установления грузино-американских отношений совпал, а может быть, и был приурочен визит высокопоставленного сотрудника Госдепа США.

«Мы рады приветствовать в Грузии Петера Андреоли, представителя Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США. Он встретится с представителями правительства, частного сектора и грузинского общества. Он также посетит Поти, чтобы ознакомиться с американскими инвестициями в порте, и побывает на административно-разделительной линии», — сообщило через соцсети посольство США в Тбилиси.

Трудно судить по сухой информации МИДа, была ли уточнена повестка дня встреч гостя из Госдепа на встрече с замминистра иностранных дел Александра Хвтисиашвили и временным поверенным США Аланом Парселлом. Эта встреча состоялась по приезду Андреоли в Тбилиси.

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между Грузией и США, в том числе перспективы развития двусторонних экономических отношений. В ходе встречи также были затронуты вопросы ситуации на Ближнем Востоке и более широкого регионального контекста», — говорится в пресс-релизе МИД.

В оппозиции с нетерпением ждут встречи с американским гостем. Там полагают, что политические репрессии в отношении прозападных оппозиционных партий со стороны «Грузинской мечты» станут одной из тем встречи с представителем Госдепа. На это надеется член «Сильная Грузия — Лело» Торнике Арткмелидзе:

«Мы ожидаем, что после встреч с Петером Андреоли с его стороны будут те же сигналы, которые слышны всё это время от представителей американских властей: властям следует предпринять шаги в сторону демократизации страны, чтобы инакомыслие не преследовалось, чтобы политические партии не подвергались запрету, чтобы не было политзаключённых и не оказывалось давление на критические СМИ. Однако мы видим, что «Грузинская мечта» действует вопреки этим призывам».

Подписывайтесь на нас в соцсетях