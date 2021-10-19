Министр обороны США в Киеве: Россия препятствует миру в Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Киеве, возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта.

"Россия начала эту войну, и Россия препятствует мирному урегулированию" - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном.

По прибытии в Киев Остин опубликовал твит, в котором говорится о том, что цель его приезда - выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать её способности отражать российскую агрессию в будущем.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Остин заявил, что никакая "третья страна" не имеет права вето на это вступление. Официально НАТО декларирует, что его двери открыты для Украины, однако Киев до сих пор не получил необходимый для вступления в союз план действий. Против членства Украины в НАТО резко выступает Россия, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне пригрозил "активными мерами" в случае, если Украина приблизится к членству.

По словам главы минобороны Украины, в ходе переговоров обсудили "дорожную карту" по укреплению оборонного партнёрства США и Украины и обеспечение безопасности в Чёрном море. Украинский министр отметил, что вывод войск США из Афганистана никак не скажется на уверенности Киева в надёжности США как союзника.

В понедельник, как сообщалось, Украина получила вторую партию груза медицинского имущества и вооружения из США. Поставки на общую сумму 60 млн долларов были согласованы в ходе недавнего визита президента Украины в Вашингтон.