Молдова запустила процесс выхода из СНГ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что правительство страны начало процесс денонсации базовых соглашений, которые лежат в основе членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом он сообщил в интервью Radio Moldova.

По его словам, денонсация этих документов находится на стадии утверждения, и в ближайшее время они будут направлены в парламент. Речь идёт об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, Учредительном соглашении СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Протоколе к нему от 22 декабря 1991 года.

«Это будет означать, что Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. Денонсация этих трёх основных соглашений, которые являются юридической основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с правовой точки зрения мы больше не являемся частью этой организации. Де-факто мы уже некоторое время приостановили участие, однако юридически всё ещё оставались в составе СНГ. После денонсации этих трёх фундаментальных соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ», – подчеркнул Попшой.

Он предположил, что правительство завершит процесс денонсации к середине февраля, после чего соответствующее решение должны будут утвердить депутаты парламента.

По словам министра, всего Молдова подписала 283 соглашения в рамках СНГ. Из них 71 уже денонсировано, ещё около 60 находятся в процессе денонсации.

На фоне российского вторжения в Украину власти Кишинёва объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году после распада СССР.

В ноябре 2023 года правительство Молдовы приняло решение исключить «Содружество Независимых Государств» из списка организаций, которым страна выплачивает ежегодные членские взносы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что участие Молдовы в СНГ «не имеет большой ценности». «Как хотят, так пускай и делают», – говорил Путин.

В прошлые годы из СНГ вышли Грузия (в 2008-м) и Украина (в 2018-м).