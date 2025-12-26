Молодежную организацию «Грузинской мечты» возглавил ветеран дзюдо Варлам Липартелиани

Председателем Молодёжной организации «Грузинской мечты» стал 36-летний ветеран дзюдо, депутат от партии власти Варлам Липартелиани.

Он сменил на этом посту 31-летнего Георгия Чакветадзе, который возглавлял молодежную организацию с 2016 года. В настоящее время он также является членом парламента.

По информации партии, нового председателя делегаты единогласно избрали сегодня на съезде, который проходил в отеле «Параграф», на мероприятии присутствовал и младший сын почётного председателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили, Цотне Иванишвили.

«Мне лично очень приятно, что во главе Молодёжной организации «Грузинской мечты» встанет такой достойный, успешный и мотивированный человек», — заявил он.